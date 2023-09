Z Majerského sa definitívne stala obeť (píše Samo Marec)

Ako sa za týždeň vyvinula kauza Milana Majerského.

Autor je prekladateľ a publicista

Migranti vyhrávajú voľby, a tak sa zrazu tesne pred voľbami objavili migranti. Fatálne prehrávame súboj s hoaxmi, a tak jeden z čelných bojovníkov proti hoaxom vytiahol hoax.

Šírili sa rôzne nahrávky a pravda závisela od toho, ktorému mafiánovi veríte.

Zdá sa, že spolupráca s nepriateľskou mocnosťou sa trestá podmienečným trestom a ešte aj pokutu vám odpustia, keď ste veľmi chudobní. Nie úplne málo ľudí protestovalo proti plagátu v divadle. Peter Pellegrini, piľní poľní aj domajší hospodár, sa zas raz venoval zemiakom.

A teraz vážne.

Takto sa nerozprávame

Predseda KDH Milan Majerský považuje LGBTI+ za rovnakú pliagu ako korupciu, lebo oboje dokáže zničiť krajinu. Potom sa ospravedlnil a spresnil, že myslel ideológiu, a nie ľudí, lebo si váži každého jedného človeka.

Je pozoruhodné, ako sa ľuďom z jeho spektra tú hriešnu skratku nikdy nedarí vysloviť. Stále hovoria o „každom človeku“ alebo o „všetkých ľuďoch“. LGBTI+ nikdy nespomenú, hoci práve o nich ide. Zaujímavé.

Rovnako pozoruhodný je aj nasledovný myšlienkový experiment: predstavme si, že by som sa verejne vyjadril, že kresťanstvo je rovnaká pliaga ako korupcia. Následne by som spresnil, že mi prekáža iba ideológia, inak si vážim každého jedného človeka.

Aj vy cítite, že to nie je ospravedlnenie? Aj vás sa to dotklo? Máte úplnú pravdu. Ktovie, možno aj generálny prokurátor by začal konať, teda keby sa práve nebicykloval, a verejnoprávna televízia by na koncerty musela hádam spustiť aj nový kanál.

Samozrejme, niečo podobné nikdy nenapíšem. Po prvé preto, že si to nemyslím, a po druhé preto, že takto sa nerozprávame. Je to neslušné, hrubé, necitlivé a necivilizované – a to som ešte zvolil tie jemnejšie výrazy.

Lenže čo sa dá robiť, zase sme na vine my.

Anatómia obete

Je to ako taká ruská vplyvová operácia, ktorá vám vysvetlí, že sa v prvom rade nič nestalo, ak sa niečo náhodou aj stalo, tak sa tiež nič nestalo, zároveň len povedal pravdu, no a predovšetkým za to môže niekto iný.

Po Milanovi Majerskom prišiel totiž čas na husté reči: taký Milan Krajniak napríklad vyhlásil, že si myslí presne to čo Majerský, ba aj niečo navyše, ale hlavne sa za to nebude ospravedlňovať, teda na rozdiel od Majerského, ktorý je len taká bábovka.

Prišiel čas na interpretácie: Majerský sa chytil do pasce. Majerský síce povedal to, čo povedal, ale myslel nejaký nešpecifikovaný jav. Síce povedal to, čo povedal, ale čo tá skratka LGBTI vôbec znamená?

Nasledovala fáza citového vydierania: Majerský síce povedal to, čo povedal, ale ľudia teraz píšu škaredé veci.

Ďalej prišla fáza hľadania vinníka: podľa Vladimíra Palka za to môže moderátor, ktorý je súčasťou plánu a nič netušiacemu Majerskému položil zákernú otázku.

No a nakoniec prišiel prerod na obeť: v tom istom texte konečne totiž zazneli aj slová ako lynč, orgie, ba dokonca dehumanizácia. Účelová smršť zaznela už predtým. Z Majerského sa definitívne stala obeť a netrvalo to ani päť dní.

Milan Majerský teda nikoho neurazil, za nič nemôže, stal sa obeťou „metód protivníka“ a navyše ho ešte aj prenasledujú.

Človek by síce mohol mať pocit, že to Majerský na samom začiatku povedal niečo, čo by napríklad pri zámene LGBTI+ za kresťanstvo znelo mimoriadne hlúpo a nemiestne, ale nič sa nedá robiť: zase sme na vine. My, ktorí hovoríme, že takto by sa človek vyjadrovať nemal.

Je to tak vždy: ak sa ozveme, je to lynč, sú to orgie. Ak sa ozveme, tak sme si sami na vine, lebo keby sme sa neozvali, tak by sa nič z toho nedialo. Diktatúra, ktorú treba zastaviť.