Kam zaradiť Kollárove aféry? (komentár)

Vážnejšie než otázka pravda-polopravda-lož je v prípade antikampane voči predsedovi Sme rodina niečo iné.

Z plurality nerestí domácej politiky je negatívna kampaň jednou z mála slovensky nešpecifických. Rozšírené sú aj kdekade inde.

Negatívne sú všetky tie kampane, ktoré o predmetnej strane/osobe neorganizuje ona sama, ale niekto iný. Väčšinou anonym. Deliť ich môžeme na tri skupiny. Prvou sú podložené negatívne kampane poukazujúce na reálne skryté, dosiaľ neverejné zlozvyky, nedajbože zločiny kandidáta/strany. Sú užitočné, prispievajú ku kvalite volebného rozhodovania.

Po druhé sú to takpovediac polopodložené a po tretie nepodložené - difamácie, fabulácie, ohovárania, po novom hoaxy.

Na rozhodnutie, kam zaradiť Kollárove aféry, autor nemá dosť informácií ani kompetencií.

Vážnejšie než otázka pravda-polopravda-lož však je, že osobný život tohto predsedu NR SR je presne ten jeden zo sto prípadov, keď ani liberál nemôže povedať, že je to jeho súkromná vec. Nie je.

Keby Kollár bol autoritou, akou by mal byť z titulu funkcie – ešteže nie je! –, tak jeho príklad by rozkladal presne tie tradície a hodnoty, ktoré by ako údajný (trikrát podčiarknuté) „konzervatívec“ chcel petrifikovať.

