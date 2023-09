Demokrati majú dezorientovanú stratégiu (komentár)

Jednoznačnú prioritu riedia desiatimi inými.

Jaroslav Naď je dvojka slovenskej politiky.

Nad angažmánom Naďa pri plošnom teste národa i dodávke Sputnikov – aj niektorými akvizíciami MO – by sa azda aj dalo pozastaviť. V realite dneška podstatnejšie je, že Naď je komunikačne najzručnejší na celom lepšom brehu slovenskej politiky. Najnaliehavejšie a „najbezservítkovanejšie“ komunikuje, že Slovensku hrozí prepadnutie do ruskej sféry vplyvu.

Najmä je od neho veľmi pekné, že ako jeden z mála po autorovi, ktorý to prvýkrát povedal pred 15 rokmi, opakuje, že „najväčšie bezpečnostné riziko je Robert Fico“. Presne.

Lenže... Nepodložené vyjadrenia a stanoviská exministra – Matovič a Sulík jeden ako druhý, neutrálno-opatrná pozícia v kauzách SIS, vychvaľovanie VS – sú súčasne svedectvom, ako málo stačí, aby bol niekto dvojkou na Slovensku.

Nasledovné platí už aj pre menej výrečných Demokratov. Preberanie naratívov populistickej pravice, napríklad „rodiny si to zaslúžia“ (za čo, prečo?), a naskakovanie na fejkové a fantómové témy Smeru – hypotéky, migranti –, ktoré varia Ficovi marketéri z čistej vody, nie je stratégia, ako dostať hlavy nad čiaru ponoru.

Pokiaľ zachovanie Slovenska v civilizovanom svete nezačnú hlásať ako jednoznačnú prioritu – teda nie rozriedenú desiatimi inými –, rozumný volič si musí položiť otázku: načo riskovať podprahovú stranu, keď všetky papagájujú to isté?

Keby mali o tri bunky viac medzi ušami, z bannerov, bilbordov a iných reklamných plôch Demokratov by už tri týždne svietilo srdečné objatie Fica so Szijjártóom (žiadny fake, tak to bolo). A hneď vedľa Orbán s veľkomaďarským šálom aj s bublinou „odtrhnuté územia“. A pod tým posolstvo: Smer plánuje odovzdať Žitný ostrov Maďarsku.

Že to nie je pravda? Ale no. Prečo by šesťdesiata šiesta lož v tejto kampani bola problémom?

Podobne všetkými facebookmi a instagramami sa už mal šíriť „papier o pobyte“ migrantov. S komentárom, že aby prilákal na Slovensko „nelegálnych migrantov“, Smer prijal dokonca zákon. A pod tým otázka: Milí a vážení voliči, veríte vlastným očiam alebo tvrdeniam marketingu Smeru?

A opäť, že je to podvod a zavádzanie? A prečo by práve šesťdesiata siedma manipulácia národa mala byť hraničná?

Aj vymedzovanie sa k PS (nemajú skúsenosti!), aj pripúšťanie „demokratickej“ koalície s OĽaNO nepriamo indukujú dezorientáciu strany, ktorú – aj so všetkými programovými nepodloženosťami (podobne ako PS) – Slovensko v NR SR akútne potrebuje.

