Pellegrini má o čom rozmýšľať (komentár)

Fico núka trápny reparát.

Súdiac podľa prieskumov už volič zúžil výber na dve volenky – Ficovo či Šimečkovo Slovensko – a môže to byť Pellegrini, kto v októbri pri skladaní koalície rozhodne, akou cestou pôjdeme.

Robert Fico kúpajúci sa v Karlovoveskom ramene síce vyžaruje elán a rozhodnosť, ale doplával k nám s najdrzejšou ponukou, aká tu kedy bola. Smer sa uchádza o vládnutie s tým, že dostavia základnú infraštruktúru. Ale teraz už naozaj!

Keby v krčmách mali fakt sedliacky rozum, aj sa tresnú do kolien a zasmejú sa. Títo páni prichádzajú s návrhom plátať výtlk, ktorý sami spravili. A vyhovárajú sa na koaličných partnerov a kompromisy, že doteraz sa nedalo.

Kaliňák tu ohuruje národ jednou postavenou nemocnicou v hlavnom meste a ešte pár pavilónmi v regiónoch. Isto, aj to je niečo, ale za ten čas a s toľkou mocou? A ďalší betón im kto bránil liať? Bugár s Dankom sa priviazali o miešačku, že ani nápad?

V zdravotníctve stále čerpáme z odkazu Paškovcov a – budeme sa opakovať – v čase bez kríz musel Smer na rezort povolať krízového manažéra. Čiže krízu tam privodili aj bez vis major, že?

Keby šediny boli na čosi, musí sa hneď vztýčiť tisíc bariel do vzduchu a hnať ich preč. Nech hlavne budovy s kachličkami ani nechytajú a bielym plášťom dajú pokoj.

K školstvu majú jediný odkaz hodný éteru, že nebudú tri toalety. To je lákadlo na oplašených konzervatívcov, ktorým príslušné elity tlčú do hlavy, že ak sa ich deti v škole dozvedia čosi z toho, čo aj tak už dávno nalistovali na internetoch, tak sa im rozpadnú rodiny a národ kľakne.

Veď hej, garanti rodinného kozuba ako Kollár či Fico určite udržia všetko na poriadku.

Dá sa vcítiť, že ľudia po matovičovskom období azda aj zvažujú, či nie je návrat do roku 2017 zárukou akej-takej stability. Obohatenej uránom pomsty tým, čo to tu rozkývali. Lebo vraj: nech ten Fico robil aj so svojou mimovládkou na šiestom poschodí, čo chcel, ale držal moc a nespôsoboval vlny.

Po balíčkoch predošlých vlád dokonca aj analytici zistili, že rozdávanie môže vyzerať aj inak a Fico bol vlastne skúpy. Eduard Heger teraz chodí po reláciách práve s touto zvesťou.

Dá sa tiež uznať, že pripustenie PS k vláde je krok do neznáma a po Matovičovi to chce odvahu. Ale aspoň to nie je do smiechu ako Kaliňákova pozvánka pre Majerského, nech je koaličným whistleblowerom. Po výkone s financovaním Kusého kampane je na túto rolu žiadaný kandidát, nečudo!

Pellegrinimu môžu Fico s Dankom sľúbiť prezidentovanie, ale podľa Ficových kontaktov a zahraničnopolitických túžob – Dodik, Orbán a Trump – to nemusí byť príjemná misia.

Načim sadnúť do traktora, vyjsť do polí a dobre si to rozmyslieť.

