Ak by zase vládol Fico, udržujte očný kontakt! (píše Petr Šabata)

Autor je šéfredaktor českého denníka Právo

Uistite sa, že vy a vaša rodina máte platné pasy. Tak znie jedna z rád amerického historika Timothyho Snydera zo slávnej knihy O tyranii – Dvadsať ponaučení z 20. storočia, v ktorej opísal možnosti občianskeho vzdoru, keď voľby vyhrajú nedemokrati. Základ textu vznikol ako facebookový status, keď sa dozvedel o víťazstve Donalda Trumpa.

Úpadok a pád

„História modernej demokracie je tiež históriou úpadku a pádu,“ upozorňuje Snyder v úvode. Úpadok a pád môže na Slovensku nastať po voľbách, ak Fico s Pellegrinim, fašistami, SNS... zostaví prokremeľskú vládu a zaútočí na demokratické inštitúcie. Členstvo v EÚ a NATO zrejme zabráni najhoršiemu a voľby napokon môžu vyústiť do oveľa lepšej vlády, ale prezieravé bude pripraviť sa na najhoršie.

Snyder je odborník na dejiny strednej a východnej Európy. V Českom rozhlase sa pochválil, že v slovenčine a češtine číta a československú históriu považuje za veľmi zaujímavú. Vysvetlil tiež filozofický základ svojich dvadsiatich rád. Upozornil na myšlienkovú tradíciu nielen v diele Václava Havla – že musíme začať od seba: „Každý z nás môže prijať zodpovednosť. Nie za všetko, ale aspoň za niečo. Môžete sa k tomu postaviť tak, že si poviete: urobím túto maličkosť, aby som pomohol tomu, aby fungoval celý systém.“

Opakom je vziať na seba úlohu obete – to vždy znamená zbaviť sa zodpovednosti. „Západ nás v roku 1938 v Mníchove opustil, a to nás navždy odsudzuje do úlohy obete,“ znamená v podstate nasledujúce, upozorňuje Snyder: „Odteraz to vzdáme kedykoľvek." Nevzdať to – tak by sa dalo zhrnúť dvadsať Snyderových rád. Čo teda radil? Aj toto:

Nepodrobujte sa vopred. „Väčšiu časť moci dostane autoritatívny režim zadarmo. Ľudia vopred myslia na to, čo od nich bude represívna vláda požadovať, a bez otázok sa podrobia. Občan, ktorý sa takto prispôsobuje, učí moc, čo si môže dovoliť.“

Začiatok normalizácie po vpáde tankov do Československa v roku 1968 je toho smutným príkladom. Avšak vzdorovať totalitnému štátu s vybudovanými represívnymi zložkami a ruskými jednotkami bolo takmer nemožné. Také zlé to byť nemôže.

Bráňte inštitúcie. „Samy sa neubránia. Vyberte si inštitúciu, o ktorú sa budete starať – súd, noviny, zákon, odbory – a postavte sa na jej stranu. Je chybou nazdávať sa, že vladári, ktorí sa k moci dostali prostredníctvom inštitúcií, nemôžu tie isté inštitúcie zmeniť či zničiť.“ Dobre to ukazuje Viktor Orbán.

A ešte raz Snyder s odkazom do predvojnovej histórie Nemecka: „Konsolidácia nového nacistického poriadku netrvala ani rok.“ Najlepšia obrana inštitúcií je zabrániť, aby ich niekto vážne ohrozil – už vo voľbách.

Pozor na ozbrojencov. „Keď začnú muži so zbraňami, ktorí o sebe vždy vyhlasovali, že sú proti systému, nosiť uniformy a pochodovať s fakľami a obrazmi vodcu, koniec sa blíži. Keď sa zmieša oficiálna polícia a armáda s vodcovskými paramilitantnými organizáciami, koniec už nastal.“

Snyder pripomína jednotky SA a SS, ktoré vytvárali atmosféru strachu a pomohli Hitlerovi vyhrať voľby v rokoch 1932 a 1933. A tiež osobnú ochranku prezidenta Trumpa, ktorá z predvolebných mítingov vyvádzala oponentov. Akoby predpovedal útok na Kapitol 6. januára 2021, pri ktorom Trumpovi stúpenci vtrhli do Kongresu a prerušili rokovanie, ktoré malo potvrdiť víťazstvo Joea Bidena.

Povstaňte. „Lebo niekto musí. Je ľahké sa pridať. Môže však byť zvláštny pocit urobiť či povedať niečo odlišné. No bez tejto neistoty niet slobody. V okamihu, keď sa stanete príkladom, kliatba status quo sa zlomí a ďalší vás budú nasledovať.“

Snyder vymenúva osobnosti svetových dejín (Winston Churchill, Rosa Parksová. ..). Dodajme – Ján Kuciak. A mnoho ďalších statočných ľudí.

Čítajte, hoci Harryho Pottera

Dbajte na svoj jazyk. „Vyhýbajte sa frázam, ktoré používa každý. Pokúste sa oddeliť od internetu. Čítajte knihy.“

V pôvodnom statuse Snyder dodal: „Nenabíjajte si telefóny v spálni a čítajte.“ A odporučil Moc bezmocných od Václava Havla, 1984 od Georgea Orwella, Zotročený duch od Czesława Miłosza, Pôvod totalitarizmu od Hannah Arendtovej a Nič nie je pravda a všetko je možné od Petra Pomerantseva. V knižnom vydaní doplnil napríklad knihu Vzbúrený človek od Alberta Camusa, Bremeno zodpovednosti od Tonyho Judta, ale aj román o tyranii a odpore Harry Potter a Dary smrti J. K. Rowlingovej.

Verte v pravdu. „Zriecť sa faktov znamená zriecť sa slobody. Ak nič nie je pravda, potom nikto nemôže kritizovať moc, pretože niet základu, na ktorom sa to dá robiť. Tyranii sa človek podrobuje vo chvíli, keď odmieta rozdiel medzi tým, čo chce počuť a ako je to v skutočnosti.“

Udržujte očný kontakt, bavte sa o bežných veciach. „Nie je to iba o slušnosti. Je to aj časť toho byť občanom a zodpovedným členom spoločnosti. Je to aj spôsob, ako zostať v kontakte s okolím, prekonávať spoločenské bariéry a pochopiť, komu by sme mali a komu nemali dôverovať. Mať starých priateľov je politika poslednej záchrany. A robiť si nových je prvý krok k zmene.“

Združujte sa. Moc chce, aby vaše telo zoslablo od sedenia a vaše emócie vyprchali pred televíznou obrazovkou. Vymaňte sa z toho. Nájdite si nových priateľov a vykročte s nimi.

Udržujte očný kontakt! Takto sa zachraňuje demokracia? Áno, aj.

V týchto troch radách Snyder vlastne hovorí: vytvárajte a utužujte občiansku spoločnosť. Ak bude dosť silná, potom bude autoritatívna vláda ťažšie presadzovať svoju vôľu.

Vlastenectvo, nie nacionalizmus

Aj ďalšia rada hovorí o občianskej spoločnosti:

Prispejte na dobrú vec. „Buďte aktívny v politických i nepolitických organizáciách, ktoré vyjadrujú váš životný postoj. Vyberte si nejakú charitu, aj dve, a nastavte automatický prevod príspevkov. Potom budete mať možnosť slobodnej voľby, ktorá podporuje občiansku spoločnosť a pomáha iným konať dobro.“

Učte sa od priateľov v cudzine. Tu sa objavuje zmienka o platných pasoch – neznamená stimul k emigrácii. Naopak, väčšina Američanov nemá pas, sú zahľadení do problému vlastnej krajiny a málo vedia, ako rovnaké problémy (vy)riešili inde. Snyder ako príklad uvádza naivnú reakciu USA na ruskú dezinformačnú vojnu a porovnáva ju so skúsenou reakciou Ukrajincov (ešte z roku 2013). Takže majte v poriadku pas, aby ste sa mohli poučiť vo svete.

Zachovajte pokoj, ak sa blíži niečo nepredstaviteľné. „Moderné tyranie sú vlastne manažovaním teroru. Nezabúdajte, že každý teroristický útok využívajú autokrati na upevnenie moci. Nečakaná katastrofa si bude vyžadovať skoncovanie s politickou vyváženosťou, rozpustenie opozičných strán, zákaz slobody prejavu, porušovanie práva na spravodlivý súd a tak ďalej a tak ďalej, všetko staré triky hitlerovskej školy. Neskočte im na to.“

Buďte vlastenci. Na Slovensku mimoriadne dôležitá rada. Snyder presne odlišuje vlastenca od nacionalistu. Nacionalista v nás vyvoláva to najhoršie a hovorí, že sme najlepší (Trump). Naopak, vlastenec chce, aby jeho národ konal v súlade so svojimi ideálmi, čo znamená požadovať to najlepšie od seba samých. Nacionalista bude tvrdiť, že „to sa u nás nemôže stať“. Vlastenec, naopak, hovorí: „stať sa to môže, ale my tomu zabránime".

Buďte čo najodvážnejší. „Ak nikto z nás nie je pripravený zomrieť za slobodu, potom všetci zomrieme v tyranii.“

K tomu niet čo dodať. Alebo predsa. O nádeji, ktorú Slovensko a jeho občania, čo to nevzdávajú, tak potrebujú, Václav Havel napísal: je to istota, že niečo má zmysel. Americký profesor environmentálnych štúdií David Orr úvahu rozvíja: „Optimizmus je poznanie, že vyhliadky sú priaznivé; nádej je viera, že veci sa vyriešia, nech už sú vyhliadky akékoľvek.“ A dodáva: „Nádej je slovo s vyhrnutými rukávmi.“

