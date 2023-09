Matovič splnil, čo nesľúbil (komentár)

Trpezlivé ohlupovanie verejnosti prináša politické body.

Písmo: A - | A + diskusia ( 26 ) Zdieľať

Dá sa zotrvať v presvedčení, že OĽaNO už nikdy nedostane príležitosť hmotne, fiškálne, morálne ani intelektuálne ruinovať Slovenskú republiku, a predsa prisúdiť istú pozornosť predstaveniu ich podmienok na vstup do koalície.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Je asi logické, že keď nám ich majiteľ a výkonný riaditeľ OĽaNO cez víkend predstavil, čelil dvom typom výhrad. Teda (1.) na akého ancikrista si kladie požiadavky niekto, s kým nechce nikto vládnuť, a (2.) či mu nie je hanba po nesplnenej minulej ankete prichádzať s ďalšími sľubmi.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Odmena za voľby, či odmietnutie bodov PS. Hnutie OĽaNO a priatelia predstavilo podmienky na vstup do vlády Čítajte

Výhrady sú to logické, ale v zásade na ne jestvujú aj pomerné dobré odpovede a treba uznať, že Igor Matovič ich našiel a predniesol. A potom pridal niečo, čím svoju debilizačnú doktrínu opäť rozvinul a posunul na vyššiu úroveň.

K prvej výhrade Matovič povedal, že aj pred minulými voľbami sa ho všelikto štítil, s anketou pre kognitívne hendikepovaných ho posielali do hája – a nakoniec ju kompletne dostal do programového vyhlásenia.

Hoci to povedal Matovič, je to od začiatku do konca pravda a užitočná pripomienka, kde sa začala sága politického podvolenia sa.

Teda vo chvíli, keď bystré politické hlavy usúdili, že je rozumné mu ustupovať, lebo sa určite niekde zastaví a pre svoje fetiše nebude demolovať štát, stranu a vládu. Predsa by to nerobil len preto, že ho nechajú, však?

Pokiaľ ide o nesplnené body ankety pre slabomyseľných, „argument“ znie, že temná SaS podporila len programové vyhlásenie, ale už nie samotné legislatívne návrhy. Čo on už len mohol robiť, keď nemal väčšinu?!

Nechajme teraz bokom, že napríklad bezplatnú MHD mu Richard Sulík osobne odkýval na tlačovke, akurát potom nikto nepohol prstom, podstatné je, že recept s riešením si napísal Matovič sám: avizoval predsa, že keď nepresadí centralizované objednávanie ku kožnému či voľby cez internetbanking, budú predčasné voľby.

Doslova vyhlásil, že predčasné voľby sú v takom prípade „jasné a fér“. Na čo čakal?

Najlepšia je však koncovka: Matovič pripúšťa, že väčšinu sľubov nesplnil, ale niektoré ako tehotenskú dávku splnil „dvojnásobne“ a pozor: doslova povedal, že splnil aj to, čo nesľúbil. Najprv si dá na bilbordy, že splnil dvesto eur na dieťa, potom mu niekto povie, že tento typ rozvratu verejných financií nesľúbil a on sa nehanbí sa tým ešte pochváliť.

Naozaj sme dosiahli nové štádium verejnej debaty, keď sa politik nehanbí, že voličov oklamal, on sa tým ešte pochváli a divákom nezhoria obvody. Tenisovou terminológiou sa dá povedať, že Matovič si nás pripravoval trpezlivou hrou, od základnej čiary rozbehal súpera a potom ho dorazil úderom na sieti.

V tomto prípade mala tá hra podobu vytrvalej debilizačnej kampane, keď rozdával údery raz doľava, raz doprava, ale podstatné je, že nakoniec prišiel ten smeč. Aj by bolo čudné, keby z toho nevytrieskal nejaké body.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár