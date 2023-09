Situácia, na ktorú v Smere pri preberaní moci rozhodne nie sú zvyknutí.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ak príde Smer na jeseň k moci, nebude to veru po reformnej vláde vylepšujúcej verejné financie. Bude to priamo krok na pole fiškálnych mín po Matovičovi. A to teda veľa šťastia v chlácholení pažravých sponzorov aj ruky natŕčajúceho elektorátu.