Žilinka tají 363 aj pred prezidentkou (komentár)

Generálom sa predsa niekto pozerať pod pokrievky nebude.

Písmo: A - | A + diskusia ( 18 ) Zdieľať

Kto sa potrebuje akútne rozveseliť, môže si zaspomínať na jedno z hesiel, s ktorými sa Maroš Žilinka uchádzal o post generálneho prokurátora: Za väčšiu transparentnosť prokuratúry!

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

O tom, ako málo znamenali tieto zhluky písmen, sa presvedčila už aj prezidentka Zuzana Čaputová, keď v marci márne klopala u generálov na dvere a pýtala si rozhodnutia podľa paragrafu 363. Žilinka úplne nedžentlmensky odmietol, a tak si treba počkať, čo si o tom pomyslí Ústavný súd, plus dúfať, že to stihne skôr, ako sa Žilinkovi skončí funkčné obdobie (2027).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prezidentka sa pre spor so Žilinkom obrátila na Ústavný súd Čítajte

Ústavný súd bude rozhodovať o tom, čo prezidentka lapidárne zhrnula do vyjadrenia: ak sa nemá ako oboznámiť s danými rozhodnutiami, je jej právomoc podať disciplinárny návrh iba iluzórna.

Je to priezračne jasné – nechce návrh dávať naslepo, naopak, chce sa presvedčiť, či je kačkou to, čo rozpráva ako kačka a chodí ako kačka. To je v poriadku.