Matoviča sa bojíme ako kedysi Kotlebu (komentár)

Vila z Cannes už nepríde, pokoj.

Písmo: A - | A + diskusia ( 35 ) Zdieľať

Keď prišlo video z tlačovky Smeru, kde bývalý premiér a minister financií položí tenisku na hruď exministra vnútra a exkorunného princa Kaliňáka, mnohí si vydýchli, že už je to tu.

Uhranutí očakávaním Matovičovej kampaňovej atómovky sme boli presvedčení, že sa musí zopakovať. Nemusí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V minulej kampani bolo video z Cannes pre mnohých ľudí neznalých Matovičovho predošlého pobytu v parlamente vyjadrením pocitu z politiky. Preto sa ani nedá národu celkom vyčítať, že do urien napchali lístky pre OĽaNO. Lenže tento efekt je preč.

Matovič má isto pravdu, že aj tieto voľby sú o Ficovi. Ale zároveň sú aj o ňom samotnom.

Už totiž vieme, čo to znamená, keď sa Igor Matovič samodojíma nad titulkami z tlače. Ako následne mandát premení na reálnu politiku, ako dokáže spolupracovať a ako sa odvďačí komukoľvek, kto mu netlieskal postojačky.

Pozornejší prizerači politickej prevádzky si spomenú, ako sa Matovič v minulej kampani ohradzoval proti účasti politikov z PS/Spolu na mítingoch kotlebovcov.

Chodili tam protestovať občianski aktivisti a politici sa pridali v snahe preniesť predošlé zápolenie z eurovolieb na ulicu.

Matovič vtedy hovoril, že je to narúšanie mítingov, že voči politikom sa ohradiť treba, no ich elektorát si nezaslúži nadávky do fašistov, ale prihovorenie. Sám sa ponúkal, že vystúpi na Kotlebovom pódiu, ak mu dajú šancu, a skúsi kontrovať skutočnými riešeniami.

Teraz vidíme, že celkom inak to Matovič vidí, keď sám potrebuje kampaňovať v teréne. Zrazu neprekáža narúšať ohlásenú akciu. Hoc aj strany Smer.

Napokon, ani to už nie je novota. Vieme, že Matovič kladie svoje nápady nad pravidlá. Že voličov láka práve na ich porušovanie pod heslom Na hrubé vrece hrubá záplata, čo je taký sedliacky Machiavelli.

Kolektívne zvolanie - Tak, a je to tu, Matovič si ide po percentá! - pripomína dávnejšie uhranutie Slovenska Kotlebom. Aj vtedy sa každé jedno šuchnutie okolo predsedu ĽSNS vysvetľovalo s bázňou prevelikou, že mu to isto pomôže.

Teraz sme zakliati Matovičom a predstavou, že spoluobčania ho opäť pustia do parlamentu. Kde bude robiť presne to, čo doteraz.

Pripomeňme si, čo ešte verejnosť ani nestihla zabudnúť: Matovič je ten pán, čo sa cez papieriky, tričká a megafóny dostal na čelo republiky vrieskaním, ako zatočí s mafiou.

A keď bolo treba zorganizovať si klub a poslať Fica pred súd, nedalo sa. Takže tak.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár