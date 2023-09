Najpravdepodobnejšia povolebná koalícia je sen kapitána Danka (komentár)

Ak tam bude Republika, Fico má na Kollára rozhodujúcu páku.

Písmo: A - | A + diskusia ( 7 ) Zdieľať

Skutočnosť, že najpravdepodobnejšia povolebná koalícia je sen kapitána Danka, čiže trojkombinácia Smer-Hlas-SNS, tu už stálo pred mesiacom a pol. (Azda aj pred štyrmi.) Takže prieskum agentúry NMS v tom najzákladnejšom bode, že kto má k moci najbližšie, autora nevykoľajil.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čím nie je povedané, že neprekvapil, keďže OĽaNO, KDH aj SaS pod čiarou naraz a spoločne (nevraviac o Demokratoch) je, pre zmenu, celkom nečakané. Až to zvádza k úvahe, že vyššia pravdepodobnosť je, že ak nie dvaja, tak aspoň jeden z nich sa do NR dostane.

To, žiaľ, ešte neznamená, že keby sa z týchto dostali do parlamentu aj dvaja, vláda Smeru padá. Môže, ale aj v prípade, že spolu s PS (ktoré je nezvratné) budú v parlamente SaS aj KDH, má Fico príliš pluralitný výber.

Ak tam bude Republika, čo vyzerá isté, má Fico na Kollára rozhodujúcu páku. Darmo hlava Rodiny každý druhý deň trúbi, že so Smerom nikdy, vždy sa vynájde argumentom, že pred fašistami treba brániť Slovensko vlastným telom.

To, samozrejme, bude základný motív aj Hlasu, ktorý zvysoka prepíše všetky opozičné myšlienky. Aj keby nejaké mali – akože nemajú. Pričom to posledné, čo by prekážalo, je Pellegriniho „červená čiara“, ktorou kedysi malo byť, že s Ficom už (nikdy?) nesadne do jednej vlády.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prieskum: Vypadli tri demokratické strany. Smer by mal pohodlnú väčšinu Čítajte

PS nedá väčšinu, ani keby malo poruke SaS aj (dnes nepriateľsky) naladené KDH. Ba ešte aj Demokratov. To všetko by nestačilo.

Pričom nafukovanie na päť- či šesťkoalíciu s Rodinou (363!!) a OĽaNO je absurdum nezlučiteľné so životom, ešte aj keby takto prečíslili Ficovu stranu. Také možnosti, či by napríklad KDH v tejto konfigurácii nepovedalo „pas“, čiže ani tam, ani tam, ani neriešme.

Len pre poriadok – toto všetko platí v prípade, že výsledok 30. septembra bude čísla NMS „rešpektovať“, čo nie je isté. Ak však podobnosť zostane, „širokorozchodné“ koalície s Hlasom sú mŕtve, ešte aj keby čisto číselne boli alternatívou.

Ideo-mentálno-politická diverzita by znemožnila už koaličnú zmluvu, nieto dlhšie spolužitie. Napokon, podľa NMS sa dobre nevodí ani patovému scenáru s úradníkmi na dlhšie obdobie, najskôr až do ďalších volieb.

Totiž, aj keby OĽaNO, ktoré je nekompatibilné na všetky svetové strany, prekonalo sedempercentnú čiaru, tak zrejme len o málo, čo dáva malú šancu na takú silnú reprezentáciu v NR SR, ktorá by znemožnila vytvoriť akúkoľvek vládu.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár