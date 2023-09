ZKH píše: Platy vo verejných inštitúciách nemajú byť almužna

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Ani vlastne neviem, kde začať. Pri bitke expremiéra s exministrom? Alebo pri tom doboxovaní od kandidáta Smeru, ktorý si neváhal pri potýčke týchto dvoch udrieť dve rany rovno do Matovičovej tváre len tak by the way?

Alebo ideme rozobrať, ako sa celé Slovensko vďaka polícii dozvedelo o znásilnení študentky, s jej menom, fotkou a rovno aj adresou, kde býva? A potom hneď môžeme rozobrať aj to, ako to komplet všetci novinári absolútne nezvládli.

Prípad 22-ročnej Sone je podľa mňa hlbší - médiá dlhodobo informujú o akomkoľvek sexuálnom násilí otrasne a nevkusne. Od femicíd (vražda ženy jej intímnym partnerom), cez násilné vzťahy, až po znásilnenia. Nebolo to po prvý raz, ani naposledy. Bohužiaľ.

Nepodarilo sa to zvládnuť ani nám v SME. Nechtiac. Ale to nás neospravedlňuje. Potrebujeme o tom viac diskutovať, vychovávať ľudí k pochopeniu násilia a k jeho vzorcom. A aj k empatii k obeti.

Nie je totiž normálne stepovať celý deň s kamerami pred nemocnicou a číhať na rodinu. Ani vy by ste totiž nechceli, aby celé Slovensko sledovalo priebeh vašej hlbokej a vážnej traumy, ktorú si budete niesť celý život. Aj vy by ste chceli dostať priestor, ako sa vôbec spamätať z takejto situácie.

Soni sa aspoň v mene serióznych novinárov ospravedlňujem - aj keď jej to v ničom nepomôže. Držím jej palce, aby sa čím skôr zahojilo telo aj duša.

Azda za spomienku stojí aj to, že sa ozvali psychiatri. Naposledy tak urobili v roku 1998 pri zlomových voľbách, ktoré nakoniec Vladimír Mečiar síce vyhral, ale vládu nezostavil. Vyzývali ho, aby odišiel z politiky, pretože rozdeľuje spoločnosť a škodí jej.

Tentokrát boli miernejší. Varujú, že vyhrotená kampaň prispieva k úzkostiam ľudí - predovšetkým tých, na ktorých útočia.

Kým píšem tento newsletter, mám pustený posledný míting Smeru v Bánovciach nad Bebravou. Robert Fico tam akurát reční o homosexuáloch. Robila som rozhovor s predsedom KDH Milanom Majerským, tiež o homosexuáloch. Mnohí sa ma posledné týždne pýtajú, ako neprepadať skepse. Mnohí jej prepadajú.

Aj po tej bitke Matoviča s Kaliňákom si mnohí hovorili, ako je to tu všetko zlé. Ja skepse neprepadám. Žijem pekný život, a mám sa nadštandardne dobre. Slovensko sa má nadštandardne dobre.

Iste, mohlo by tu byť lepšie. Máme hlboký problém v zdravotníctve, aj v školstve. Sme majstri v tom, že riešime, čo všetko je zlé, čo všetko je nanič. A pritom zabúdame, že väčšina krajín na svete sa má podstatne horšie.

Ale je tu predsa niekoľko tém, ktoré by som dnes chcela prebrať. Odpichnime sa od divadiel - pred DPOH demonštrovalo niekoľko stoviek ľudí, ktorí v DPOH zrejme nikdy neboli. Nepochopili kampaň, ktorá mala byť iróniou na ikonické vitráže. Keď som šla počas ich demonštrácie okolo, nikto z tých ľudí ani nevyzeral, že okolo DPOH niekedy vôbec šiel.

Protest zvolala Matica slovenská, ktorá má byť kultúrnou ustanovizňou. A hoci jej riaditeľ už mesiace vyplakáva, že mainstreamové médiá ho nezavolajú na rozhovor, tento týždeň odmietol prísť k nám do štúdia.

Ja som v DPOH vyrastala ako dieťa a vrátila som sa tam ako dospelá počas pandémie s talkshow Hry v DPOH. Chodievam na predstavenia - divadlo prináša aj mnohé inovatívne a svieže počiny - napríklad také predstavenie Krása nevídaná, alebo dokonca aj komédia Kopny, buchny, ric! boli osviežujúce. Divadlo si za odvahu a inovácie za päťkorunový rozpočet zaslúži skôr naše uznanie, než Maticu slovenskú a ruských motorkárov pred vchodom.

Možno aj to je odpoveď pre vás - ak chcete nebyť pasívni a nenechať sa unášať žumpou kampane, napíšte im do divadla podporný e-mail. Chodí im veľa hejtu a určite ich to poteší.

Druhý kultúrny a divadelný moment ma dnes trochu šokoval. Nový čas písal článok, že riaditeľ SND Matej Drlička si pekne prilepšil pri výplate. Keďže mi v našom nedávnom rozhovore hovoril, že riaditeľ SND zarába trestuhodných nízkych 2 800 eur v hrubom, so záujmom som si článok otvorila.

„Aktuálne mesačný plat šéfa SND predstavuje sumu 5-tisíc eur. A to nie je všetko, k platu mu prislúchajú aj pekné odmeny.“ Odpadla som. Slovenské národné divadlo má ročný rozpočet 23 miliónov eur. Riaditeľ tejto veľkej inštitúcie by mal určite zarábať viac ako 5-tisíc eur. Ak má ktokoľvek pocit, že sú to nekresťanské peniaze, je súčasťou problému.

Riešenie verejných funkcií nie je, že budú zarábať minimálnu mzdu. Ak má niekto na starosti vysoký rozpočet, a veľkú celonárodnú inštitúciu, nemôže zarábať drobné. Rovnako ako nemôžu zarábať pár tisíc ministri so stámiliónmi eur v rozpočtoch. Ak sa neskončí tento dlhoročný folklór závisti, nikam sa nepohneme. Nový čas má samozrejme na viac.

Verejné inštitúcie si zaslúžia kvalitné vedenie za normálne platy. Aj riaditeľ SND má mať normálny plat. Aj riaditeľka DPOH má mať normálny plat. A práve v tomto marazme, kde sa bijú politici na mítingoch, by sme mali vyzdvihovať prácu normálnych slušných úradníkov v normálnych funkciách. To je cesta k lepšiemu životu. To je cesta von zo skepsy.

Nenechajte sa odradiť, nenechajte sa oklamať a nenechajte sa zviesť hnevom a strachom. Divadlá, umenie, kultúra, ale aj každodenný život poctivých a normálnych ľudí, ktorí si robia svoju prácu - to je to, čo vám pomôže v blbej nálade. Budujte si svoje okolie tak, ako chcete žiť. Parlament je dôležitý, vláda tiež, ale nerobí to celú skladačku.

A ak vám bude najhoršie, choďte aspoň do divadla. To vám pomôže určite.

Podcast týždňa: Poďme spolu lietať

Dnes trochu nečakane - Viktor Vincze mi svojho času, asi rok aj niečo dozadu, pustil podcast Poďme spolu lietať. Jeho kvalita kolíše, nie je to stabilný výkon, ale pustil mi diel, ktorý bol extrémne zaujímavý aj pre človeka ako som ja - čo síce lieta, ale nie s nadšením. Ktorého to až tak nezaujíma, ale predsa som si to vypočula. Cestovali sme z Tatier a tento diel sme zhltli aj so zatajeným dychom.

Diel je o testovacom pilotovi, ktorý chodil preberať lietadlá, ktoré si slovenská letecká spoločnosť kúpila akoby ojazdené. Extrémne zaujímavý diel o tom, že testujú aj vypnuté motory, aj keď zlyhá hydraulika. Vypočujte si tento diel, neobanujete.

Video týždňa: Majerský z KDH

Pokračujeme v predvolebných rozhovoroch s lídrami strán. Tentokrát prišiel predseda KDH Milan Majerský.

Platí, že ak niekoho u nás v štúdiu takto pred voľbami neuvidíte, znamená to, že dostal pozvanie, ale odmietol ho. Neznamená to, že by sme ho nepozvali. Smer, Hlas, SNS, ale aj ďalší. Nie je to tak, že ich nepozývame, ale že nechodia. To len pre poriadok, aby bolo jasné.

S Milanom Majerským sme hovorili o queer ľuďoch, registrovaných partnerstvách, ale aj programe KDH, Progresívnom Slovensku a ďalších témach.

Hudobná bodka: Curly Simon a Jana Kirschner

Leto sa už pomaly končí, preto sa hodí dať si práve dnes Letných bláznov od Jany Kirschner a Curly Simona. Vo výklade v produkcii Grapeu si dali živý set a je to skvelé. Dajte si ich spoločný set niekoľkých pesničiek vo výkladoch Trenčína, Bystrice a Košíc. Ešte chvíľu vám to leto nechá v duši.

Toto bolo sedemdesiate prvé vydanie newslettra ZKH píše. Ďakujem, že nás čítate.