Kto volí OĽaNO, podporuje Smer (píše Samo Marec)

Matovič bojuje výhradne za seba a svoje vlastné politické prežitie.

Autor je prekladateľ a publicista

Kolaps zdravotníctva sa pomaly stáva všeobecne akceptovanou skutočnosťou a začína sa hovoriť, že ak to takto pôjde ďalej, skrachuje rovno aj celé Slovensko, takže všetci logicky riešia bitku bývalého premiéra a ministra financií s bývalým ministrom vnútra.

To však predsa len znie azda až prehnane vznešene. Úplne inak to znie, ak povieme, že sa pobil Igor Matovič s Robertom Kaliňákom.

Matovič sa pobil s Kaliňákom, čo v praxi znamená, že Matovič vykrikoval a Kaliňák útočil a ešte sa do toho zaplietol istý smerák, ktorého meno nie je podstatné, označme ho len za kandidáta nižšieho významu.

Matovič teda vykrikoval, Kaliňák útočil a kandidát nižšieho významu udieral a Kaliňák potom popieral, že sa to vôbec stalo, ale keď sa dozvedel, že existuje video, zrazu hovoril, že vlastne chránil poriadok. A Matovič, ako vždy, že bojoval s mafiou.

Kandidát nižšieho významu napísal, že tá rana, ktorá sa najprv nestala a potom sa stala, bola za všetkých Slovákov, ktorým Matovič zničil život. A potom to zmazal. Potom ho odvolali z nejakej nepodstatnej funkcie, ktorú zastával. A ešte neskôr povedal, že sa bál, že to Matovič autom napáli do ľudí, ktorí tam stáli. A Fico povedal, že taká facka je občas fajn.

Zhruba vtedy niekedy sa k predvolebnej kampani vyjadrili psychiatri.

OĽaNO predstavuje podmienky

OĽaNO predstavilo nejaký letáčik, ktorý nazvalo programom, takže išlo o zoznam vecí, ktoré sa takmer určite nestanú. To usudzujeme podľa všeľudového internetového hlasovania, ktoré ľudia schválili, a tiež z neho nič nebolo.

No a okrem toho boli súčasťou letáčika aj nejaké podmienky, pretože Igor Matovič si rád kladie podmienky.

Vyjadril sa Andrej Kiska a vyjadril sa aj Ľuboš Blaha, podľa ktorého vyjdú zmanipulované prieskumy a Progresívne Slovensko bude na prvom mieste. O zmanipulovaných prieskumoch hovorili aj fašisti, ktorí zrazu klesali, hoci keď stúpali, tak sa tými istými prieskumami chválili.

Robert Fico hovoril, že Zuzana Čaputová a Ľudovít Ódor manipulujú vyšetrovanie. Matovič sa chválil teniskou, ktorou kopol Kaliňáka, a okrem toho skonštatoval, že splnil aj to, čo nesľúbil.

Ako sme spomínali, k predvolebnej kampani sa vyjadrili aj psychiatri.

Samé obete, samí porazení

Konflikt Matoviča s Kaliňákom a kandidátom nižšieho významu bol paradoxný tým, že Matovič sa považoval za obeť aj Kaliňák sa považoval za obeť. Za čo presne sa považuje kandidát nižšieho významu, nikoho nezaujímalo.

No a napriek tomu, že aj Matovič, aj Kaliňák sa považovali za obeť, prevládal pocit, že víťazom nie je nikto.

A napriek tomu, že víťazom nie je nikto, boli víťazmi obaja – každý pred svojimi priaznivcami. Veď presne o to išlo. Lenže napriek tomu, že obaja boli víťazmi, obaja zároveň tvrdili, že sú v skutočnosti obeťami.

No a napriek tomu, že sa obaja považovali za obete, tak jediní porazení sme v skutočnosti my.

Mimochodom, jeden už bývalý kandidát za KDH medzičasom vypisoval o rezaní hláv a jeden už bývalý kandidát za OĽaNO zaútočil na ľudí na sídlisku. A Igor Matovič vo Ficovom duchu skonštatoval, že to boli dve otcovské.

Tak sme sa teda dozvedeli, že fyzické násilie je v politike nielen prípustné, ale podľa Roberta Fica niekedy aj žiaduce. Podľa Matoviča zrejme rovnako. Dobre vedieť.

Už sme spomínali, že ku kampani sa vyjadrili aj psychiatri?

Matovič vo večnej opozícii

Zo všetkého vyššie uvedeného – ale aj z niekoľkoročného archívu – je jasné, že autor nemá k Smeru, Ficovi alebo Kaliňákovi ani za máčny máčik sympatií. To isté však platí aj o Igorovi Matovičovi. Je to iný druh deštrukcie, ale stále je to deštrukcia.

Samozrejme, Igor Matovič vydáva Smer za svojho arcinepriateľa (a platí to aj naopak). Igor Matovič však zo Smeru žije. Zároveň je práve Igor Matovič hlavným vinníkom toho, že Smer sa prebral z klinickej smrti a dnes je jedným z dvoch kandidátov na víťazstvo vo voľbách.

Iste, zoznam vinníkov by mohol byť omnoho dlhší a aj podiel viny by sa dal donekonečna prerozdeľovať, ale platí, že hlavným menovateľom posledných troch rokov je práve Igor Matovič: najprv premiér, potom minister financií, priebežne v opozícii voči svojej koalícii, v opozícii proti vlastnej vláde, no a napokon v opozícii voči úplne všetkým a všetkému.

Napokon, ako vždy.

Matovič v teoretickej budúcnosti

Igor Matovič je v politike dosť dlho na to, aby sme vedeli, čo je zač. Skúsil aj vládnuť, ba dokonca viesť koalíciu a hľa, kde sme sa dnes ocitli. Zároveň si Igor Matovič už dnes predkladá podmienky, ktoré sú buď vycucané úplne z prsta, alebo nereálne, alebo nesplniteľné. Alebo všetko uvedené.

Hovorí tým, že sa vlastne nechce dohodnúť. Alebo sa dohodnúť chce, ale v tom prípade oklame svojich voličov, lebo ustúpi zo svojich nemenných požiadaviek, a teda nesplní to, čo sľúbil. Oklame voličov. Presne to isté zhodou okolností urobil aj naposledy.

Samozrejme, existuje aj teoretická možnosť, že po voľbách vznikne „lepšia“ vláda (to je pracovné pomenovanie) s jeho účasťou. V takom prípade zas zo skúsenosti vieme, ako sa v nej Igor Matovič bude správať – jednoducho tak ako vždy.

Bude to teda vláda nestabilná a na vine bude Igor Matovič, ktorý bude opäť raz v opozícii voči vlastnej koalícii. V konečnom dôsledku sa tak Igor Matovič opäť len postará o posilnenie tých, proti ktorým podľa vlastných slov bojuje.

Napokon, presne ako za posledné takmer štyri roky.

Igorovi Matovičovi ide len o Igora Matoviča

Igor Matovič síce tvrdí, že bojuje proti Ficovi, ale v skutočnosti bojuje výhradne za seba a svoje vlastné politické prežitie. Tak ako vždy; nech nám je svedkom mimoriadne elegantne vykalkulovaný incident na tlačovke, ktorý tiež len prebehol podľa rovnakého vzorca ako vždy. Všetko je to presne ako vždy.

Smer a Matovič teda síce navonok pôsobia ako arcinepriatelia, ale v skutočnosti zo seba navzájom žijú. Igor Matovič dokonca na Smere parazituje, lebo Smer by bez neho existoval, ale on bez Smeru nie.

Všetko, čo Igor Matovič robí, Smeru z dlhodobého hľadiska nahráva – stačí sa pozrieť na obdobie od marca 2020. Práve preto znie heslo Smeru o poriadku a konci chaosu pre mnohých tak lákavo. No a stelesnením neporiadku a chaosu v politike je predsa Igor Matovič a je na to aj hrdý.

Samotná prítomnosť Igora Matoviča v parlamente komplikuje akúkoľvek rozumnú dohodu na čomkoľvek a praje tak Smeru. Dokonca aj v teoretickom prípade, že by sa Matovič akýmsi zázrakom stal súčasťou povolebnej koalície, by bol len tým, čím bol vždy – slušne hovoríme o kazítku. Opäť by tak nahrával Smeru.

Igorovi Matovičovi dnes nejde o boj proti Smeru, nejde mu ani o žiadnu dohodu. Ide mu len, ako úplne vždy, o samého seba. Igor Matovič je kazítko. Ako úplne vždy.

Zoberte si jeho pôsobenie v koalícii Ivety Radičovej. Spomeňte si na jeho vládu. Keď ho máte za partnera, tak nepriateľa už naozaj nepotrebujete.

Môžete mať teda pocit, že keď dáte hlas Igorovi Matovičovi, vlastne najdôraznejším možným spôsobom hlasujete proti Smeru, ale nie je to pravda. Keď dáte hlas Igorovi Matovičovi, Smeru, naopak, nahrávate. Znemožňujete totiž aj len teoretický vznik čohokoľvek zmysluplného a stabilného.

Prispievate k tomu, že volanie po poriadku a konci chaosu znie tak lákavo. Podporujete divadlo na úkor riešenia problémov – a že ich je – a násilie na úkor upokojenia rozbúrenej spoločnosti.

Igor Matovič nahráva Smeru, len mu to je jedno. Ide mu totiž len o seba. Taký je to totiž človek. Vždy aj bol.

