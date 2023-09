Keby Fico, Pellegrini a Kollár siahli na spravodlivosť, nebol by to pekný pohľad (komentár)

Všetkým trom by sa hodilo začleniť špeciálnu prokuratúru pod generálnu.

Čo bude po voľbách so špeciálnou prokuratúrou, paragrafom 363, Danielom Lipšicom a upaľovaním čarodejníc, to jest trestmi za marihuanu?

Najpoctivejšie je spýtať sa občanov, ktorí si od iných občanov pýtajú moc. Odpovede však neposkytujú strany, ktorých podpora v prieskumoch súčtom predstavuje takmer päťdesiat percent.

Smer, Hlas a Sme rodina sa so svojou predstavou o uvedených témach nezverili preto, lebo je esteticky a celkovo nezlučiteľná s tým, čo treba spraviť na poli spravodlivosti v právnom a demokratickom štáte, SNS preto, lebo Andrej Danko nemá tentoraz od koho odpisovať, a Aliancia nikoho nezaujíma.

Napriek tomu nie je také ťažké domyslieť si, čo sa stane v prípade, že sa naplní najčernejší scenár a kostru koalície vytvorí Smer s Hlasom.

Málokto môže na otázku, prečo baží po moci, odpovedať tak jasne ako Robert Fico. Nejde mu len o to, aby sa mu už nikdy nezopakoval volebný preplesk ako v roku 2020, ale priamo o osobnú slobodu. Preto už dlhé mesiace opakuje celkom explicitne, ako sa zbaví určitých sudcov, prokurátorov a policajtov. Rád používa slovo zvery, či už na označenie vyšetrovateľov NAKA, alebo prokurátorov (napríklad obžalobu Brhela s Kaliňákom napísali zvery).

S rozprávkami, že od jesene 2020 sa dejú politické procesy, orgány idú cielene po opozícii a právny štát sa rozpadáva, sa stotožňuje aj Peter Pellegrini. Prirodzene.

Nielenže Ficovi roky asistoval pri deštrukčnej činnosti a voči Smeru sa nikdy riadne nevyhranil, ale konkrétne podozrenia sa vznášali aj nad členmi Hlasu. Sám Pellegrini nikdy nevysvetlil rôzne paranormálne javy ohľadom svojho majetku.

A napokon Boris Kollár robil všetko, čo mohol, aby sa procesy v uplynulých troch rokoch konali čo najpomalšie a za čo najväčšieho počtu prekážok. Paragraf 363 by nezrušil ani za nič, veď je to fajn nástroj na vyťahovanie vplyvných ľudí z akútnych problémov. Preto spolu so Smerom a s Hlasom zablokoval úpravu paragrafu v parlamente.

Keď sa ústavnoprávny výbor uzniesol, že súčasné znenie paragrafu 363 Trestného poriadku je v rozpore s ústavou, a Kollár mal toto stanovisko poslať do Košíc, chytalo uňho pleseň dva mesiace.

Všetkým uvedeným sa bude hodiť cesta, ktorou by pripravili o život dve muchy naraz a ktorou je začlenenie špeciálnej prokuratúry pod generálnu.

A tresty za marihuanu spomedzi nich nikoho netrápia. Tie sa ich totiž nedotýkajú.

