Pellegrini urobil druhú ponuku (komentár)

Vie, ako potešiť Ivana Korčoka.

Peter Pellegrini sa rád podrobuje vôli ľudí, nehodnotí prieskumy a neobsadzuje ministerstvá. A tiež s národom skromne súhlasí, že by bol najlepším premiérom.

Ešte koncom augusta zadala TA3 prostredníctvom agentúry AKO otázku o najželanejšom premiérovi. Najviac opýtaných (20 percent) si prialo v čele vlády Pellegriniho.

Hlasu čísla nedávajú takéto šance, ale šéf strany v poslednej diskusnej relácii Markízy nástojil, že ľuďom by bolo dobre vyhovieť (žartujeme, ale nie príliš). Keby sme túto debatu brali ako pracovný pohovor, Pellegrini nám zvestoval, že sa cíti pripravený na premiérsky post, a tak o desať rokov o ňom smieme uvažovať aj na prezidenta.

Pred časom Andrej Danko verejne overoval hypotézu, že Fico ponúkol Pellegrinimu premiérsky post. Následne si v Smere išli nohu zlomiť, aby to vyvrátili. V kresle oproti Šimečkovi teraz Pellegrini opäť skúsil šťastie. Azda mu nespôsobíme krivdu, ak jeho slová prečítame tak, že stanovil svoju koaličnú cenu: premiérsky post.

A v zátvorke čítame, že teda nebude v prezidentskej súťaži robiť Ivanovi Korčokovi vrásky. Pretože v Markíze položili na stôl prieskum, v ktorom imaginárny kandidát na prezidenta Pellegrini tlčie každé meno, ktoré proti nemu postavia, vrátane Korčoka.

(Pre potreby tejto kampane dodávame, že „tlčie“ iba metaforicky, nie doslova.)

Podčiarknuté, zrátané: Pellegrini urobil ďalšiu zaujímavú ponuku smerom k táboru, ku ktorému sa opakovane obracal s konceptom „vlády zmierenia“. Antificovský breh sa dlho zmietal pri predstave, že by mal pomenovať Hlas ako možného koaličného partnera. Šimečka zatiaľ prišiel po prívlastok „neželaný“.

Zároveň progresívcom prieskumy ponúkajú možnosť zatlačiť na drobizg spájačov hlboko pod piatimi percentami a prípadne zvíťaziť.

Do rámčeka dajme aj takú možnosť, že voliči si zoberú radu Andreja Kisku za svoju povinnosť a prerozdelia percentá od silného PS smerom k prosebníkom z dolného konca tak umne, že všetci spoločne ostanú pozerať na Dankov stožiar spred brán parlamentu.

Ale volič môže ostať aj pri zmysloch.

Uchopme veci z iného konca. U Šimečku pred časom hlásili, že „urobia všetko, aby Fico nevládol“. Pellegrini im ponúkol, ako by si to „všetko“ vedel predstaviť on.

Ak by mal niekto problém s „mafiou“ vo vláde, nech sa páči pripomenúť si dobrodružstvo vládnutia s Borisom Kollárom. Mimochodom, aj ten už svoju podmienku na koalíciu bez Fica stanovil tak, že premiérom nebude Šimečka.

Zaujímavé. Pellegrini ďakuje!

