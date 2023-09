Cirkvi neponúkajú zmierenie, ale prilievajú olej do ohňa

Potrebujeme bezpečný priestor na rozhovor o tom, na čom sa nezhodneme.

Autor je teológ a farár, pôsobí v ČR

Sám seba považujem skôr za kaviarenského povaľača než za krčmového štamgasta, no aj tak si pravidelne chodím so svojimi farníkmi sadnúť niekam do krčmy. Už sa z toho pomaly, ale isto stáva tradícia, ktorú neradno porušiť.

Dobrá tradícia. Dobrá v mnohých ohľadoch. Ukázalo sa totiž, že mimo zabehnutých rámcov bežných cirkevných stretnutí sa dokáže vytvoriť neformálny, pomerne bezpečný priestor na diskusiu. Dokonca aj o citlivejších témach.

Len pre ľudí pri okolitých stoloch je asi nezabudnuteľný zážitok sledovať, ako sa debata počas večera pomaly, ale isto presúva od vecí bežných cez etické dilemy k otázkam sviatostí, cností a budúcnosti cirkvi ako inštitúcie.

Nie vždy sa pritom zhodneme. Pomerne často sa nám stáva, že otvoríme témy, pri ktorých sa naše názory líšia. Či už ide o otázky práv neheterosexuálnych ľudí, migráciu, ochranu životného prostredia, alebo niekedy aj otázky viery a tradície.