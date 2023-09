Slovakia fight club, výpovede z liečebne (píše Michal Havran)

Jedna vec je teória v školách, ale toto je skutočný život, tu ide o všetko. Mor ho!

Autor je teológ a spisovateľ

Výpoveď prvá

A jak tam stál s tou fiatkou na chodníku, a mňa vždy veľmi vytáčalo parkovanie na chodníku a dedinské autá s megafónom, kupujeme staré železo, televízory, kožky, perie, tak som k nemu prišiel a nebudem im ja už dohovárať, už mám toho dosť. Vyrastal som v Košiciach, kde Paškovci dávali dole ľudí na Hlavnej oproti Borsalinu, tam, na rohu, tak som mu vrazil.

Trochu trénujem, mám abonentku do fitka a s chalanmi chodievame boxovať. Dnes každý právnik boxuje, taká je doba, musíme sa brániť, no a ako som videl, že som ho celkom netrafil, lebo mi vo výhľade zavadzal Kaliňák, ktorý sa s ním naťahoval, tak som mu pridrbal ešte raz, nech prestane hučať – a on že „ au“ .

Za svoj čin, ktorý sa nestal a je v súlade so zákonom o ochrane zvýšených chodníkov a zákaze megafónov na našom mítingu, sa nehanbím. Som hustý kandidát Smeru, robím si videá s utečencami, viem, ako s nimi naložíme, a nejako nemám pocit, že by som šiel zlým príkladom. Jedna vec je teória v školách, ale toto je skutočný život, chápete, tu ide o všetko, o život, Mor ho!

Výpoveď druhá

Prešli sme okolo neho viackrát, ale asi ma nespoznal, pritom si myslím, že každý o mne vie, že som profesionálny kickboxer. Vďaka tomu mám MMA predplatné na káblovke zadarmo, venovali mi ho zakladatelia a kamoši a tak proste mám rád dobrú bitku a ešte radšej mám dobrú bitku so starším pripitým mužom v tielku, lebo, ako viete, už veľmi nezápasím.