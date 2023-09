Chorú stranu spoznáte aj bez programu (komentár)

Nad čítaním programov víťazí občianska zručnosť.

Čítanie volebných programov je zvláštna kratochvíľa. Naozaj málokto to vôbec robí a ak, tak len výnimočne preto, aby sa na jeho základe aj rozhodol. Skôr ide o potvrdenie vlastných preferencií, prípadne výsmech tým druhým.

Na druhú stranu, máme právo na informované rozhodnutie a strany by nám tie informácie mali ponúknuť, aj keď o ne volič napokon neprejaví záujem. Otázka však je, či na to naozaj potrebujeme program a v dnešných časoch aj to, či nám to program v skutočnosti neskomplikuje.

Ilustrujme si to na programe a politickej činnosti OĽaNO. Tentoraz nie z opovrhovania všetkým, čo táto politická entita predstavuje, to bárs nabudúce, ale skrátka preto, že tu je najvypuklejšie vidno, že strany si môžu tak či onak beztrestne robiť, čo chcú.

Samozrejme, že nájdeme aj početné splnené sľuby, to zasa zem nenosila takú premiérsku stranu, ktorá by vo všetkom trafila vedľa. Zaujímavé je, ako veľmi sa od tých sľubov dokázali vzdialiť, respektíve ich výslovne poprieť, a aké náklady za to niesli.

Zatiaľ čo podľa programu mali byť SZČO zbavené všetkej záťaže, predstavená „daňová revolúcia“ ju dramaticky zvyšovala. Lebo preto. V programe sľubovali rozbitie volebného obvodu, v realite ho ústavne zabetónovali. A perličkou bolo "200 eur na dieťa", určené najmä lepšie zarábajúcim, ktoré v programe nenájdeme.

Napriek úsiliu, ktoré sme na tomto mieste vyvíjali, ani v jednom prípade OĽaNO nečelilo vážnejšej konfrontácii pre rozpory sľubov a politických činov. Samozrejme, živnostníkom sa (zamýšľané) zvýšenie platieb štátu nepáčilo, ale to asi nesúviselo s programom.

Ústavné zabetónovanie jedného volebného obvodu dokonca prešlo tak, že ho v pléne ako pozmeňujúci návrh (!) prednášala Mária Kolíková, teda kandidátka Za ľudí, ktorí mali v programe ako prioritu zavedenie viacerých obvodov.

A pokiaľ ide o probankrotový balíček, Igor Matovič najprv vylepil bilbordy „splnili sme“ a keď sa ozvali námietky, bez mihnutia brvou sa opravil, že „splnili, čo nesľúbili“. Geniálne.

To neznamená, že program nie je užitočný, ale má to dva háčiky. Po prvé je užitočný najmä pre jeho tvorcov, aby mali nejakú agendu, a po druhé musí byť myslený vážne. Spoznať to druhé je oveľa dôležitejšie, a to je občianska zručnosť, ktorú si čítaním programu neosvojíte, naopak, už s ňou treba k programu pristupovať.

Napríklad keď si touto zručnosťou vybavený občan na webe Smeru chce pozrieť priority v oblati právneho štátu, uvidí prázdnu obrazovku s jediným slovom: „Soon“. Takého občana aj obleje studený pot.

