Fašistom sa to neoplatilo (komentár)

Súdmi pohŕdajú ako poslední recidivisti.

Písmo: A - | A + diskusia ( 2 ) Zdieľať

Vďaka ďalšiemu súdnemu rozhodnutiu si možno oživiť v pamäti, čo vyvádzali predstavitelia hnutia Republika počas pandémie. A odvážnejšie nátury si môžu aj predstavovať, čo by títo ľudia robili, keby v demokratických voľbách dostali na hranie štát, respektíve výkonnú moc.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pôsobilo to ako rozvrat. Lekári, ktorí sa snažili zachrániť čo najviac ľudských životov a nevzdelaným davom šupnúť trocha osvety, sa ocitli v pazúroch zúrivých prívržencov Republiky. A známy infektológ Peter Sabaka urobil veľmi správnu vec, keď sa s ochranou svojej osobnosti obrátil na súdy.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mazurek viedol proti Sabakovi diskreditačnú kampaň. Má mu zaplatiť 42-tisíc Čítajte

To, čo robili odporcovia očkovania a protipandemických opatrení v závere, predstavuje jedny z najhorších obrazov tejto republiky s malým r. A keby u nás nebolo asi úplne vyhynulo niečo, čo by sa dalo nazvať bystrým vedením štátu, nikdy by sa to nestalo.

Okrem Roberta Fica, Petra Pellegriniho a Igora Matoviča, všetkých s podporným okolím (toto je pozdrav pre Demokratov), za to silno môže aj Republika s veľkým R.