Fico má asi problémy (komentár)

Ako dlho v Smere vymýšľali obžalobu prezidentky?

Písmo: A - | A + diskusia ( 36 ) Zdieľať

Jeden z posledných smeráckych nápadov, ako zaujať v končiacej sa kampani – v sobotu avizovaný pokus podať po voľbách obžalobu na prezidentku –, v zásade musí potešiť. Je to totiž nečakaný prejav zúfalstva.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Človeku sa až chce zvolať: takú blbosť ste ako dlho vymýšľali? To je však zbytočná otázka, lebo vieme, kedy generálny prokurátor Maroš Žilinka naposledy vystupoval verejne. Samozrejme, oveľa dlhšie sa tvorilo podhubie pre celú situáciu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Smer po voľbách podá návrh na obžalobu prezidentky. Klamstvá a súčasť kampane, odkázala Čaputová Čítajte

Smer sa v priebehu uplynulého týždňa oprel o Žilinkove slová a našiel v nich viac ako ich autor.

Žilinka tvrdil, že mu prezidentka v čase po obvinení bývalého policajného prezidenta Petra Kovaříka vysvetľovala podstatu trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa. Smeru trvalo šesť dní, kým to začal interpretovať tak, že sa „domáhala zmeny rozhodnutia“ v živej veci.

A to akého, vy myslitelia? Azda pýtala pre Kovaříka paragraf 363? Veru, včera bolo neskoro, ale podajedni asi nechceli, aby ich s tým súd poslal kade ľahšie ešte pred voľbami.

Ďalšia vtipná vec sa núka zo samej podstaty: to by si akože sám generálny prokurátor v auguste 2021 nevšimol, že prezidentka si s ním dožičila dialóg, pri ktorom sa len tak mimochodom dopustila porušenia ústavy? Keby sa skutočne domáhala zmeny nejakého rozhodnutia, istotne by práve to vynechal vo svojej plamennej reči.

Ťažko dnes očíslovať Ficove problémy podľa závažnosti, ale smeráci nijako neskrývajú, aká nepríjemná je im myšlienka deklarovaná Progresívnym Slovenskom, že podľa predstáv PS budú po voľbách procesy spravodlivosti bežať tak ako doteraz.

Druhá patália spočíva v tom, že prezidentke bolo treba opätovať skutočnosť, že na Fica podala civilnú žalobu na ochranu osobnosti.

To Fico komentoval tak, že načasovaním dva týždne pred voľbami tým ovplyvnila kampaň. Takže týždeň pred voľbami sa blysnúť nápadom obžalovať hlavu štátu je asi len taký štandard zo života (vraj) sociálnodemokratickej strany.

V neposlednom rade Fico potreboval ešte zúročiť trpezlivo zasievanú nenávisť voči prezidentke v podobe slov, pre ktoré sa ona práve domáha na súde ochrany osobnosti.

Toto všetko vykladal ten istý človek, ktorý na poľovníckej chate zasvätene šípil, že Žilinka „dá Kažovi ochrannú ruku asi“.

Ešte aj keby sa trojpätinová väčšina budúceho parlamentu načisto zbesnela, stále je tu Ústavný súd.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár