Financovanie kampaní pomocou fiktívnych sponzorov neomrzí (komentár)

To, že volebné kampane HZDS (Flašíkove!) – so Schifferovou i vlajkou na Evereste – neboli čo do nákladov prekonané 25 rokov, je tiež jedna výpoveď o časoch „mečiarizmu“, keď preliať štátne peniaze na súkromno-stranícke akcie bolo akoby až samozrejmé.

No dobre. Pre „vyváženosť“ si spomeňme, že Flašík nebol – ani zďaleka – „sám vojak v poli“. Ako je široko známe, napríklad aj „Gabo myslel alternatívne“.

Iste, financovaniu kampaní (i strán) sa v prvej dekáde už venovala vyššia pozornosť. Najímaniu a angažovaniu sponzorov „vlastnou hlavou“ však nezabránila – po „liečbe Mečiarom“ – síce sofistikovanejšia, ale stále deravá legislatíva.

Desiatkovým rokom predsedal (takmer) od začiatku do konca premiér „vlastnou hlavou“, takže, samozrejme, k férovejšiemu a čistejšiemu financovaniu sa na Slovensku neurobil ani slepačí polkrok.

Skutočnosť, že legislatívne diery vykazujú trvalú udržateľnosť, dokumentuje trebárs strana Pellegriniho, ktorá produkuje fiktívnych sponzorov na tom istom princípe, alebo, ak chcete, tou istou technikou, ktorú kedysi vyučoval „Gabo“.

Menia sa časy, zvyky zostávajú.

