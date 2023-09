Naše vlastné železné drievko.

Tragédiou slovenského pospolitého ľudu ani tak nie je, že sa k západnej úrovni nikdy nedopracuje. To už je len zaslúžený dôsledok. Oveľa horšie je, že neexistuje žiadny populárny politik, ktorý by sa mu odvážil vysvetliť, že ono sa to takto nedá principiálne.