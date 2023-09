Fico vábi Majerského rajskou hudbou (komentár)

KDH stojí pred najabsurdnejšou dilemou.

V odstraňovaní bariér pre povolebnú spoluprácu je Robert Fico majster, v Republike by mohli rozprávať. A teraz je svedkom aj Milan Majerský z KDH. Šéf Smeru pred ním v Sobotných dialógoch rozvinul plyšový peržan a miestnosť navoňal kadidlom.

Majerský aj naďalej hovorí, že „v predsedníctve nie je nik, kto by čo i len sekundu uvažoval o vláde so Smerom“. Fico však postavil vec tak, že sa kádeháci musia zamyslieť, či svoj program vlastne nezrealizujú a svoje hodnoty neochránia lepšie u Fica ako u Šimečku.

Majerský to Ficovi uľahčil, keďže už od počiatku kampane sa primárne sústredí na to, aby sa vyhol osudu Alojza Hlinu a neupadol do podozrenia, že mu progresívci nie sú odporní.

Snaží sa až tak, že pre Postoj odmietol dokonca akúkoľvek dotykovú plochu s PS – nič, vážne nič a nepýtajte sa ho! –, kým vylúčenie Smeru obhajoval len tak rutinérsky, bez bojovného zápalu.

Asi z úcty k pôvodnej DNA hnutia. No aj vtedy bol Smer iný, trebárs samotný Blaha by proti registrovaným partnerstvám nemal nič. To sa zmenilo a aj u Fica dnes vidia prichádzať levy a „džendžer“ ich strháva zo sna.

Anna Záborská na Konzervatívnom summite prieskumovú dilemu Fico alebo Šimečka naformulovala tak, že si vyberáme medzi „korupciou alebo ideologickou kolonizáciou“. Ak si to preložíme tak, že jedno je známe zlo a to druhé neznáme – o nástrahách progresivizmu sa na stránkach konzervatívnej tlače fantazíruje bez prestania –, nebudeme sa čudovať, keď tu zvíťazí to prvé.

Trebárs také školstvo v Smere zjavne nikoho nezaujíma, určite by ho vedeli prsknúť KDH a naplniť tak ich urputnú potrebu chrániť dietky pred tým, čo už dávno poznajú zo sietí.

U Fica Majerský nebude musieť vysvetľovať, prečo by v sekulárnej republike nemali mať gejovia a lesby právo na štátom uznávané zväzky. Ihneď tak doručí kultúrno-etické istoty pre svojich voličov.

Politická klíma je dnes taká, že orbanizovaní Maďari aj paranoidní konzervatívci môžu nájsť dosť dôvodov, prečo Šimečka je diabol a Fico síce smrdká sírou, ale dá sa to vydržať.

Takýto stav nie je výsledkom jedného kampaňového incidentu s „pliagou“. Nedá sa odmyslieť si dlhodobú koncentrovanú prácu na konzervatívnej scéne. Ktorá kulminuje v podobe kolosálnej absurdity, že dilemou dneška je, či sú registrované partnerstvá hrozbou obdobnou emancipovanému Ficovi.

Ani sa hlasnejšie ťapnúť po čele nedokážeme.

