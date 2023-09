Pat nie je sprosté slovo (komentár)

Lepšie než budovanie väčšiny s extrémistami sú predčasné voľby, ukazuje sa v Španielsku.

Napriek myriadam analýz, ktoré sa po každom prieskume vyhmýrili, očividné je, že s chybovými intervalmi sú - okrem veľkej výnimky PS - fakticky všetci tam, kde boli za Hegera.

Je možné, že pred a priamo počas moratória sa percentá ešte divoko rozhýbu, čísla známe päť dní pred urnou sú najpravdepodobnejšie východiská, aké mať očakávania.

Pat, čiže nepriechodnosť väčšinového (i menšinového!) riešenia nie je, samozrejme, sprosté slovo. Práve k nemu dochádza v Španielsku, pričom insideri z Madridu majú takmer konsenzus, že lepšie než budovanie väčšiny s extrémistami (Vox res. katalánski separatisti) sú predčasné voľby. Neveriaci nech si pozrú Izrael so štyrmi voľbami za tri roky.

Aj keby z listín bolo možné zostaviť lepšiu než katastrofickú vládu – ale nie je –, päť dní pred urnami nevychádza ani kombinatorika. Aj napriek veľmi smutnému faktu, že Ódor nemá dôveru ani ministra vnútra, úradníci sú budúcnosť najbezpečnejšia, najmenej takpovediac krkolomná. Ani milé scenáre s premiérom Šimečkom nesľubujú nieže trvalejšie udržateľnú alternatívu, ale ani základnú koaličnú dohodu.

Trebárs, ešte aj keby štvorka PS-SaS-KDH-Rodina dala ústavnú väčšinu, najprioritnejšie priority Rodiny - obrana „trišesťtrojky“ a sabotovanie každej reformy - sú v spolku s dominantnejším PS nepriechodné. To je zásadný rozdiel k Matovičovi, ktorý mal pre Kollára slabosť...

Hybridy akože krížom spektrom sú chimerické. Nielen preto, že Pellegrini a spol. nedali - napriek všetkému „wishful thinkingu“ - jedinú zámienku na domnienku, že hlas krvi nie je to jediné, čomu načúvajú. Čo vy chcete od Tomáša, Šutaja, Sakovej či toho (kedysi vysoko konšpiratívneho) poľnohospodára na B.? A tiež od tých bez mena, ktorí 90 percent koalícií Hlasu vytvorili v regionálno-komunálnych voľbách so Smerom?

Pellegrini má k nepostkomunistickým druhom veľkú averziu (úplne odlišný „mindset“), on ale predovšetkým vie, že prípadné PS-Hlas-SaS-(KDH)-(Rodina) je dobré tak na štyri mesiace, aj s preferenciami Hlasu v okolí päť percent. Nedotiahli by to po koaličnú dohodu, keďže podmienka PS, že ak Hlas, tak nikdy ministerstvo vnútra, je ultimátna.

V otázke ministra vnútra by hrali „hardcore“ zrejme aj SaS a KDH. Aj ich totiž čaká poznanie, že pre stranu i krajinu sú od určitého typu riešení („riešení“) perspektívnejšie i bezpečnejšie predčasné voľby zopakovať.

No. Porovnávať (tisíc) prednosti „cis“ patu zoči-voči najpravdepodobnejšiemu Smer-Hlas-SNS, by bolo, každý uzná, absurdné. Absencia Republiky pritom ešte neznamená, že „deväťdesiatku“ nedajú dokopy, ak bude možná. Napokon, čudesný hybrid Hlas-Rodina-KDH-SNS!!-(SaS) je teoreticky možný, avšak každý z nich si nájde aspoň päť dôvodov, aby sa o to ani nepokúsil.

