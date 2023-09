Videl som nové Slovensko (píše Michal Havran)

Čo bude po Veľkej premene 2023?

Autor je teológ a spisovateľ

A videl som slovenský rýchlovlak, nazýval sa Slovenská strela, z Prahy do Bratislavy a najnovšie ďalej do Košíc jazdil už od čias prvej republiky.

Po slovenskú hranicu ide primeranou stredoeurópskou rýchlosťou, prispôsobenou zvyklostiam cestujúcich, ktorí si chcú vychutnávať Vysočinu z reštauračného okna. No hneď za hranicou naberie rýchlosť a to, čo sa deje od Bratislavy do Košíc, som ešte nevidel.

Mám kolegov z Indonézie a z Prešova

Slovensko nasadilo svoj rýchlovlak vyvinutý v Žiline v spolupráci s technickou univerzitou a novými technologickými firmami na jedinej trase. Nikde inde totiž nie je priestor na jeho rozbeh, v Košiciach sme približne za hodinu.

V reštauračnom vozni zrušili teplé jedlá, ale nechali spišské párky, cestujúci ich majú radi a je to zároveň jediné jedlo, ktoré stihnete zjesť. Vlak chodí v oboch smeroch desaťkrát denne, našiel som si prácu v Košiciach a teraz dochádzam.

Robím vo vedeckom parku alebo v technologickom hube na juhu mesta, Tesla sem preniesla svoj výskum a vývoj. Žije nás tam niekoľko tisíc, mám kolegov programátorov a inžinierov z Indonézie a z Peru, z Prešova.