Po voľbách hrozia aj nezvratné zmeny (komentár)

Na zásahy proti demokracii je široký priestor.

V týchto voľbách pôjde o potlačenie alebo vyzdvihnutie extrémizmu, o ochotu konsolidovať rozpočet a vyhnúť sa čoraz reálnejšiemu bankrotu, o prispôsobenie školstva a celej ekonomiky 21. storočiu s umelou inteligenciou a zelenou transformáciou.

S týmto všetkým treba začať čím skôr. No ak sa aj nezačne hneď, ale napríklad až po ďalších voľbách, Slovensko to nejako prežije. Bude zaostávať, bude chudobnejšie, bude musieť v budúcnosti šetriť viac ako teraz, istá časť mladých ľudí rezignuje a odíde, ale krajina to nejak zvládne. Ako vždy.

Bude to ťažké, ale prežili sme 90. roky, prežijeme aj toto desaťročie.

Sú však hrozby, ktoré sú (takmer) nezvratné, a tie sú podľa mňa pre Slovensko ešte významnejšie. Ak v tomto Slovensko po voľbách otočí, cesta späť už nebude alebo bude veľmi, veľmi dlhá a bolestivá. A vzdá to s ním toľko ľudí, že v krajine už nebude energia, ochota ani sila znovu sa pokúsiť oživovať slobodnú spoločnosť.

Keby napríklad Slovensko zablokovalo ďalšiu pomoc Európskej únie pre Ukrajinu, čo by viedlo k porážke nášho suseda. Nič by už nepomohlo, keby po ďalších voľbách prišla vláda s iným vnímaním sveta, keby si už v Užhorode Rusi budovali svoju vojenskú základňu.

A Slovensko by bolo ďalšie na rade, lebo sa dá očakávať, že vláda, ktorá odmietla pomôcť susedovi, svojstojne vyhostila vojakov spojeneckých armád.

Ďalším nezvratným dôsledkom nesprávnej voľby môže byť erózia liberálnej demokracie, ktorá dosiahne takú mieru, že o liberálnej demokracii nebudeme môcť hovoriť. (A liberálna demokracia nie je vláda liberálov, ale systém založený na právnom štáte a ľudských právach.)

Tento prepad zjednodušene vyzerá tak, že dlhšie vidíme niekoľko znakov rozpadávajúcej sa demokracie, ktoré naznačujú, že sa chystá niečo zlé.

Napríklad predstava, že štát nemá mať monopol na využívanie sily pri presadzovaní práva, ale môže si ho na seba zobrať jednotlivec. Vyzývanie svojich priaznivcov na násilie. Dehumanizácia politického oponenta tým, že z neho nerobíte len niekoho, kto má iný názor, ale zahraničného agenta, vlastizradcu, pliagu...

Spochybňovanie práce nezávislých súdov a sľuby o odplate po výmene politickej moci. Spochybňovanie práv menšín a vzývanie „skutočného Slováka žijúceho mimo hlavného mesta“. Útoky na nezávislosť médií, na občiansku spoločnosť. Hľadanie nepriateľa zvonku, ktorý môže za všetky problémy.

Ak tieto nástroje politici používajú, je dosť pravdepodobné, že nakoniec zasiahnu aj proti samotnej demokracii. To sa už nedeje postupne, stačí jeden deň v parlamente a zmení sa napríklad volebný zákon. Ako by vyzeral budúci parlament, keby sa kvórum na vstup zvýšilo na desať percent?

Volebný systém sa dá zmeniť natoľko, že necelých 50 percent hlasov už bude stačiť na vytvorenie ústavnej väčšiny ako v Maďarsku. A vláda bude môcť ovládať celý štát. Voľby sa budú konať aj nabudúce, no už nebudú spravodlivé.

Nová vládna moc dostane vďaka posilneniu pod kontrolu médiá (nielen verejnoprávne, ale aj väčšinu súkromných), súdy, školstvo. Môže vrátiť voľbu prezidenta do parlamentu a tak sa zbaviť aj poslednej komplikácie svojho vládnutia.

Dva roky meškania v reforme vzdelávania by boli pre štát bolestivé (najmä keď už teraz riadne zaostávame), ale aspoň čiastočne sa to azda bude dať dobehnúť. V týchto voľbách sa však rozhoduje aj o veciach, z ktorých by sa Slovensko nemuselo dostať už nikdy.

