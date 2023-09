Ako sme vďaka Ukrajincom opustili perifériu (komentár)

Téma vojny sa počas kampane zasekla.

Písmo: A - | A + diskusia ( 3 ) Zdieľať

Téma vojny na Ukrajine zostala tam, kde bola aj pred kampaňou. Frontové línie medzi názorovými tábormi zamrzli a argumenty sa ustálili na heslách. Toto sa zmení až po voľbách, keď sa budeme môcť vrátiť k debatám, ktoré sme nechali na polceste.

Prieskumy prinášajúce zistenia, kto komu drukuje a kto nechce pomáhať prepadnutému susedovi, nenahrádzajú poctivú diskusiu. Tá je oveľa náročnejšia a prácnejšia.

Zahŕňa totiž potrebu prehodnotiť naše - aj tradičné, zdedené - postoje k Rusku a zahrnúť do rovnice aj samotnú Ukrajinu, čo u nás nebolo zvykom. Paradoxné, keďže s ňou susedíme, ale je to tak a má to svoje príčiny.

Súčasťou je aj priznanie, že náš vzťah k Rusku (a k Ukrajine) nie je len dôsledkom kremeľskej propagandy a nedá sa vyriešiť vykrikovaním o vlastizradcoch.