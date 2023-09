Nehľadajme dokonalých politikov (príhovor prezidentky)

V sobotu bude každého z nás počuť rovnako, zdôraznila Čaputová v RTVS.

Vážení spoluobčania, vážené spoluobčianky,

najbližšiu sobotu sa uskutočnia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Raz za niekoľko rokov máme právo a zodpovednosť rozhodnúť, v akom štáte chceme žiť. Máme právo a zodpovednosť predurčiť cestu, po ktorej naše Slovensko pôjde ďalej.

V priebehu rokov sledujeme slová a rozhodnutia politikov, ktoré v danom momente už nevieme ovplyvniť. Voľby sú chvíľa, keď sa karta obracia, a v sobotu večer budú všetci politici sledovať, ako ste o nich rozhodli vy, občania Slovenska. Čo ste im svojím hlasom odkázali. V žiadny iný deň nemáte v rukách takú moc ako v deň volieb a chcem vás požiadať, aby ste ju využili.

Chápem, že mnohí môžete cítiť z politiky sklamanie a máte pocit, že voľby nič nezmenia. Voľby však môžu zmeniť veľmi veľa. V našom ústavnom systéme z nich vzíde nový parlament, ktorého poslanci budú prijímať nové zákony. Z volieb vzíde aj nová vláda, ktorá bude riadiť tento štát.

Niektorých môže od účasti na voľbách odrádzať presvedčenie, že je vlastne jedno, kto vládne, že politici sú všetci rovnakí. Nie je to tak. Líšia sa v politickom programe, vo svojej motivácii, aj v štýle politiky, ktorú presadzujú.

Nehľadajme však dokonalých politikov. Nikto taký nie je. Hľadajme pri svojom rozhodovaní najväčšiu mieru stotožnenia s niektorou z kandidujúcich političiek a politikov. Všímajme si, aké plány majú so Slovenskom, do akej miery sú schopní alebo schopné ovládať svoje emócie. Či sa snažia svojou prácou a komunikáciou budovať most dôvery k tým druhým.

Ťaživá atmosféra predvolebnej kampane sa, bohužiaľ, preniesla na celú spoločnosť. Na pracoviská, do rodín, do našich každodenných vzťahov. Nedajme sa hrubosťou tejto kampane odradiť a jej témami pomýliť. Aj v týchto voľbách pôjde najmä o funkčnosť zdravotníctva, o kvalitu našich škôl, o pomoc ľuďom v núdzi, o budovanie infraštruktúry, o zodpovedné hospodárenie, o príležitosti, ktoré svojim deťom vytvoríme, aby ich nemuseli hľadať inde vo svete.

Pre mňa osobne sú tieto voľby aj o odvahe nepodľahnúť strachu, ktorý sa v nás mnohí snažia vyvolať. Sú o sebavedomí nás, voličov, že sme schopní veriť v demokraciu a nepotrebujeme cúvať k autokracii. Že sme schopní vidieť silu politika v jeho argumentoch a schopnostiach, a nie v jeho kriku z tlačoviek a sociálnych sietí. A budú aj o tom, kam chceme ako štát patriť – či na okraj spoločenstiev, ktorých sme súčasťou, alebo medzi rešpektovaných partnerov.

Slovenská republika je mladý štát, ktorý za neľahkých 30 rokov ukázal, že je hodný rešpektu. Máme dobré meno v zahraničí, sme považovaní za spoľahlivého partnera. Sme suverénny štát, ktorý je braný pozitívnejšie, než si doma myslíme.

Je to tak kvôli vám, vážení občania, pretože vy vytvárate najväčšie hodnoty nášho Slovenska, vy ste za posledných 30 rokov vyjadrovali zásadné postoje v zlomových okamihoch našich dejín. Vy ste prejavili solidaritu a ľudskosť a ukázali zdravý rozum, keď to bolo treba.

Od zajtra nás čaká volebné moratórium, počas ktorého budete mať pokoj a priestor na pokojné zváženie vašej voľby. V sobotu sa pri voľbách stretneme ako rôznorodí ľudia s odlišnými hodnotami a názormi, ale bude nás spájať jedna vec: absolútna rovnosť každého hlasu. Bez ohľadu na majetok či spoločenské postavenie v sobotu bude každého z nás počuť rovnako. Každý jeden hlas je dôležitý.

Vážení spoluobčania,

nielen politika tvorí kvalitu nášho života, i keď má na nej veľký podiel. Sme to my, ľudia, ktorí tu žijeme, naši priatelia, susedia, kolegovia, rodina. Sme odkázaní žiť tu spolu, spolupracovať, komunikovať, budovať našu krajinu. Čím pozitívnejší obraz spoločnosti sme schopní sami vytvárať, tým viac sa to odrazí aj na jej politickej tvári a politickej kultúre, ktorá u nás zavládne.

Verím v nás, verím v Slovensko!

