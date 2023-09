Ak chce EÚ riešiť porušovanie zásad právneho štátu v Poľsku a Maďarsku, musí sa zamerať na neformálnu moc

Rozsah podkopania demokracie v oboch štátoch je málo známy.

Autorka je hosťujúca pracovníčka Inštitútu pre demokraciu CEU a výskumná pracovníčka IFIS Poľskej akadémie vied

Ovládnutie médií je jednou z hlavných príčin úpadku demokracie v stredovýchodnej Európe. Voľby v Poľsku, ktoré sa budú konať na budúci mesiac, sa napriek škandálu „hotovosti za víza“, ktorý otriasa súčasnou vládou, do veľkej miery opierajú o falošnú referendovú otázku o naznačených snahách EÚ presúvať do krajiny migrantov.

Jaroslaw Kaczynski z vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) čerpá z príručky svojho maďarského kolegu Viktora Orbána, podnecuje obavy zo zahraničného zasahovania a využíva neformálnu moc, čo vytvára znepokojujúci scenár pre kvalitu volieb.

To všetko sa deje na pozadí prebiehajúcich právnych krokov EÚ proti Poľsku za jeho pretrvávajúce nerešpektovanie demokratických noriem a dodržiavanie základných hodnôt európskeho bloku.

Finančné páky nie sú cesta

V minulom roku Európska komisia po prvýkrát spustila mechanizmus podmienenosti právneho štátu voči Poľsku a Maďarsku v reakcii na zaostávanie v oblasti demokracie. Cieľom tohto nového nástroja je chrániť rozpočet a finančné záujmy EÚ v prípade porušenia zásad právneho štátu, ako sú systémové nezrovnalosti vo verejnom obstarávaní.

V súčasnosti zadržiava vláde Viktora Orbána približne 30 miliárd eur zo štrukturálnych fondov, zatiaľ čo Poľsku bol zablokovaný prístup k viac ako 35 miliardám eur v rámci programu covid-19.

To, pravda, znamená zníženie aktivity EÚ. Toto odhodlanie využívať finančné prostriedky ako pákový efekt je síce novým vývojom európskej správy vecí verejných, ale nie je to cesta, ktorá by mohla priviesť Fidesz alebo PiS na správnu cestu.

Dôvodom je nedostatok politickej vôle Európskej rady a Európskej komisie presadzovať pravidlá. Orbánov Fidesz aj Kaczyńského PiS nekodifikovaným spôsobom upravujú podmienky hry, aby odsunuli svojich oponentov na vedľajšiu koľaj a umlčali kritizujúce názory.

Rozsah, v akom obe administratívy oslabili kontrolu a podkopali demokratické inštitúcie vo svojich krajinách, je v Európe málo známy. A to nie je prekvapujúce, keďže ani jeden z nich nepoužíva otvorene represívne metódy pri dosahovaní svojich cieľov: namiesto toho obaja inštrumentalizujú právo tak, aby vyhovovalo ich autoritárskym cieľom.

Každá krajina to dosahuje rôznymi spôsobmi. V Poľsku sú hlavnými znakmi organizačného klientelizmu v krajine stranícka protekcia a rodinkárstvo. To viedlo k tomu, že do vysokých štátnych funkcií sa netransparentným spôsobom dostal bezprecedentný počet príbuzných a spojencov PiS, čo na druhej strane pomohlo Kaczynskému udržať krehkú koalíciu.

V Maďarsku sa štátne zdroje rozdeľujú zväčša zhora nadol a sú sústredené okolo osobnej siete Viktora Orbána. Výsledkom je úplná monopolizácia štátu a kľúčových hospodárskych odvetví.

Obe krajiny majú spoločné to, že vykonávajú moc neformálne prostredníctvom ovládnutia médií a využívajú vplyvných jednotlivcov a štátne spoločnosti na umlčanie alebo vyradenie médií nezávislých od vlády.

Preč s nezávislými médiami

PiS napríklad premenila poľskú verejnoprávnu televíziu na nástroj štátnej propagandy a dokázala to tým, že štátny ropný gigant PKN Orlen prevzal mediálnu organizáciu Polska Press. Daniel Obajtek, blízky politický spojenec Jaroslawa Kaczyńského, tak v súčasnosti kontroluje 20 z 24 poľských regionálnych novín, viac ako 120 miestnych časopisov a 500 internetových spravodajských portálov.

Tieto dve mediálne impériá v súčasnosti spolupracujú, aby presadili tvrdenie, že hlavný opozičný vyzývateľ vo voľbách, ktoré sa uskutočnia budúci mesiac, Donald Tusk, spolupracuje s Nemeckom a Ruskom s cieľom zničiť poľský štát.

V Maďarsku je situácia ešte horšia. Spoločnosti Origo a Index boli nezávislé, kým ich neprevzali proorbánovské kruhy spojené s podnikateľom Miklósom Vaszilym.