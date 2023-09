Volebný víkend na SME: Čo chystáme pre vás na voľby?

Špeciálne vydanie newslettra Kontext Jakuba Fila.

Volebný deň je tu. Vopred vám chcem všetkým poďakovať, že ste v uplynulých týždňoch a mesiacoch čítali, počúvali aj sledovali informácie prostredníctvom denníka SME.

Pokúsili sme sa vám poskytnúť dostatok informácií na to, aby ste sa dnes mohli zodpovedne rozhodnúť, komu dáte svoj hlas. Koho si želáte, aby viedol krajinu najbližšie štyri roky.

Všetky podstatné informácie o voľbách, kandidátoch, programoch strán aj rôznych dátach nájdete v našej špeciálnej volebnej sekcii.

Priniesli sme tiež 17 príbehov ľudí, ktorí to nevzdali s touto krajinou. Príbehy sú mimoriadne silné, inšpirujúce, cítiť z nich, že ľuďom, o ktorých sú, naozaj záleží na tejto krajine, na priestore okolo seba a ľuďoch, ktorí s nimi v tomto priestore žijú.

Od augusta sme pre vás pripravili aj volebný špeciál podcastu Dobré ráno. Nový diel máme pre vás aj dnes.

Spolu so Zuzanou Kovačič Hanzelovou a Ondrejom Podstupkom v ňom spomíname na minulé voľby, pikošky z volebných štábov aj redakcií, zaujímavosti z počítania hlasov aj problémy, ktoré sa počas volebných nocí vyskytli.

Čo chystáme pre vás počas nasledujúcich hodín a dní?

Na webe denníka SME odštartujeme volebný víkend hneď od rána a všetky dôležité informácie môžete sledovať prostredníctvom SME Minúta, na webe, mobiloch či v aplikáciách. Počas celého dňa budeme prinášať spolu s kolegami z regionálnych redakcií MY a Korzár spravodajstvo z volebných miestností, zaujímavosti aj kuriozity.

Podvečer sa reportéri Denníka SME presunú do štábov jednotlivých politických strán, aby spolu s politikmi čakali na výsledky sčítavania. Tešiť sa môžete na rozhovory, postrehy aj prvé reakcie, videá aj fotografie.

Volebné miestnosti sa zavrú o 22. hodine. Od toho momentu budete môcť na webe denníka SME, v mobilnej verzii aj v aplikácii sledovať v reálnom čase sčítavanie výsledkov volieb. Nabiehajúce dáta budete môcť sledovať v prehľadných grafoch aj mapách, budete môcť v reálnom čase sledovať, ako sa vyvíja zápas o poslanecké miesta.

Spolu s výsledkami, ktoré očakávame nadránom, sa môžete tešiť na prvé analýzy, komentáre, menný zoznam novozvolených poslancov aj AI texty o tom, ako volili jednotlivé obce, okresy či kraje. Rozhovory, analýzy a rôzne pohľady bude redakcia SME prinášať v priebehu celej nedele.

V nedeľu o 9.00 odštartuje špeciálne volebné štúdio so Zuzanou Kovačič Hanzelovou a šéfredaktorkou Beatou Balogovou, v ktorom budú diskutovať so svojimi hosťami o voľbách a ich výsledkoch.

Na obed si v podcastových aplikáciách nájdete mimoriadne Dobré ráno, v ktorom šéfredaktorka Beata Balogová zhodnotí prvé výsledky volieb.

Tlačené vydanie denníka SME v pondelok po voľbách prinesie všetko dôležité a zaujímavé zhrnuté na jednom mieste. Výsledky volieb aj trendy, ktoré doviedli strany k ich číslam, rozloženie voličskej podpory či výsledky za jednotlivé kraje ponúkneme aj v podobe prehľadných grafov. Bohaté spravodajstvo doplnia analýzy a komentáre od kmeňových autorov denníka SME aj pravidelných spolupracovníkov.

Ani nedeľou sa to však pre nás nekončí. Aj budúci týždeň vám budeme prinášať všetky dôležité správy o skladaní vlády, povolebných rokovaniach, ale aj o mnohých iných veciach, hĺbkové analýzy či komentáre od našich komentátorov. Minimálne do zostavenia vlády bude pokračovať aj môj newsletter Kontext Jakuba Fila aj volebný špeciál Dobrého rána, ktorý pripravujeme spolu so Zuzanou Kovačič Hanzelovou.

A na záver aj zrnko nádeje

Nech nám je stále nádejou, že máme možnosť ísť slobodne k urnám a spolurozhodovať o tom, kto bude spravovať túto krajinu.

Máme možnosť realizovať svoje občianske práva, máme možnosť hovoriť svoje názory a nebáť sa, že za to skončíme vo väzení. Že máme právo slobodne cestovať, a to dokonca vo väčšine Európy bez komplikovaných hraničných kontrol, a že naši najmladší majú možnosť spoznávať iné krajiny aj prostredníctvom Erasmu. Že patríme do jednej z najsilnejších ekonomík na svete, ktorá navyše dbá na ľudské práva a životné prostredie.

To všetko sa môže zdať ako samozrejmosť, ale nie je. A vy máte možnosť rozhodnúť o tom, či to tak aj zostane.

Voľby sú dnes.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár