Fico sa vracia. O vláde však rozhodne Pellegrini

Republika, Sme rodina aj Demokrati sú mimo.

Priebežné výsledky parlamentných volieb 2023

​BRATISLAVA. Robert Fico sa vracia. Smer s prehľadom vyhral voľby a je vysoko pravdepodobné, že zostaví novú vládu. Spolu s tretím Hlasom a znovuzrodenou SNS môžu mať síce tesnú, ale pohodlnú väčšinu 79 poslancov.

Napokon to však všetko bude stáť na rozhodnutí Petra Pellegriniho, pretože existuje aj šanca na vládu bez Smeru.

Progresívne Slovensko skončilo druhé a potvrdilo svoju pozíciu z posledných prieskumov, zásadné prekvapenie a finálnu mobilizáciu voličov však neprinieslo.

Do parlamentu sa vracia KDH, Igor Matovič a jeho obyčajní ľudia zostávajú a podobný výsledok ako naposledy uhral Richard Sulík so SaS. Naopak, končí Boris Kollár a jeho Sme rodina, ktorá sa prepadla až pod tri percentá.

Prekvapením volieb je aj vypadnutie Republiky, čo nateraz znamená koniec fašistických strán v parlamente.

Víťaz volieb Robert Fico

Podpora Smeru sa ešte pred dvoma rokmi pohybovala pod desiatimi percentami. Robertovi Ficovi sa však vďaka kombinácii globálnych kríz – covidovej pandémie a vojny na Ukrajine – aj tomu, ako ich riešila koalícia Igora Matoviča, podaril veľký návrat.

Robert Fico na vlne konšpirácií, klamstiev aj bezbrehého antidemokratického populizmu dokázal osloviť viac ako 23 percent voličov a v parlamente bude mať 40 poslancov.

Robert Fico je teda na najlepšej ceste stať sa štvrtýkrát premiérom. Andrej Danko už pomyselne ohol koleno a do koalície sa sľúbil. Spolu s Hlasom by mohli mať pohodlnú väčšinu 79 mandátov.

Čo navyše naznačuje jednu dôležitú vec. Robert Fico nebude mať ústavnú väčšinu.

Fico s Dankom vygumovali fašistov

Fakt je taký, že Fico sa posunul do extrému tak, že zničil fašistov. ĽSNS nemala šancu už ani podľa prieskumov, no prekvapením je vypadnutie jej následníkov z Republiky.

Ich preferencie mali zostupnú tendenciu aj počas posledných týždňov, ale zdalo sa málo pravdepodobné, že by sa do parlamentu nedostali. Skončili však pod piatimi percentami. Ich hlasy sa oproti predchádzajúcim voľbám prerozdelili práve medzi SNS a Smer.

A presne preto vypadnutie Republiky neznamená, že by sa rovnaké myšlienky a názory do parlamentu nedostali. Dnes ich reprezentuje časť novozvolených poslancov za SNS – za ktorú sa do parlamentu dostali niekdajší poslanci ĽSNS Tomáš Taraba a Filip a Štefan Kuffovci.

A tiež Smer.

Komu pomôže Pellegrini

Pozícia Petra Pellegriniho je po týchto voľbách mimoriadne silná. Je jediný, kto môže Robertovi Ficovi na jednej strane zabrániť alebo na druhej strane pomôcť zostaviť vládu. Len od rozhodnutia Hlasu totiž závisí, kto napokon bude vládnuť.