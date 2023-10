Ako zachrániť demokraciu? (Píše Samo Marec)

Voľby dopadli zle, jednoducho musíme nájsť cestu von.

Písmo: A - | A + diskusia ( 13 ) Zdieľať

Autor je prekladateľ a publicista

Začnime zostra, pozitívami. Pozitívom je, že fašisti sa nedostali do parlamentu, hoci za posledné roky sa smerom k extrému posunula jedna celá veľká a dnes aj víťazná strana.

Pozitívom je, že sa do parlamentu s prehľadom nedostal ani Boris Kollár, úplne zbytočný prvok na scéne, ktorého jediným zmyslom existencie bola saturácia ekonomických záujmov.

No a posledným pozitívom je, že demokratických hlasov (to je pracovný názov) prepadlo naozaj len minimum. Nemáme sa na čo sťažovať. Negatívom tohto pozitíva je, že toto sú všetky; viac ich jednoducho nie je.

Negatívom je, že Eduard Heger aj Mikuláš Dzurinda deklarujú odhodlanie vo svojej politickej práci pokračovať. Pozitívom tohto negatíva pre zmenu je, že je to úplne jedno.

Toto si naozaj nezaslúžime

Istým spôsobom je to úľava: bola to najdlhšia kampaň v dejinách. Okrem toho, že to bolo nechutné, to jednoducho trvalo aj príliš dlho a v záujme psychického zdravia populácie by sa to už nemalo opakovať.

Vláda Eduarda Hegera padla v máji a premiérom sa stal Ľudovít Ódor. Zároveň však platí, že vládla padla už v januári, keď Heger zistil, že naozaj nemá väčšinu.

V skutočnosti však vláda padla už v decembri, keď Igor Matovič vymyslel úplne nový spôsob podávania demisie.

Všetci však veľmi dobre vieme, že padla už v septembri, keď z vlády aj z koalície odišla SaS.

No a zároveň platí, že padla už pred prázdninami, po hlasovaní s fašistami a ultimáte SaS.

Istým spôsobom je to naozaj úľava. Toto si nikto nezaslúži, je to nedôstojné. A nikto si nezaslúži ani tú neistotu: konečne vieme, ako na tom sme, Je lepšie vedieť, ako nevedieť.

Kde sa stala chyba?

Nikdy, už naozaj nikdy nehovorme o tom, prečo boli voľby až teraz.

Richard Sulík hovoril, že volič pochopí, čo je Igor Matovič zač, a volič – nepochopil. Jaroslav Naď hovoril, že bič plieska na konci a bič pleskol. Miroslav Kollár v januári povedal, že ak výsledkom spájania pravého stredu budú tri štyriapolpercentné strany, ľudia tých politikov legitímne nahádžu do Dunaja.

Nuž, keby štyriapolpercentné. Ani omylom. Ak rátame tých, čo sa nejako pospájali, tak Demokrati necelé tri, Dzurinda štvrť percenta a formácia okolo ODS desatina percenta. To nie je trikrát štyri a pol, ale ani raz. Našťastie na nich vo finále vôbec nezáleží.

V nedeľu ráno Igor Matovič už zase kričí, že za návrat mafie môže Richard Sulík, a takto to teraz bude ďalšie štyri zbytočné roky. Tie roky budú zbytočné nie preto, že by Igor Matovič nemal právo kandidovať do parlamentu, ale preto, že kým v ňom bude, nič zmysluplné, stabilné a protificovské nevznikne.

Kto za to môže?

Mal som v hlave negatívny, stredný a pozitívny scenár. Výsledky predstavujú ten stredný, ale doba si vyžaduje vinníkov, čiže treba spakruky povedať, že za to môžu všetci: v prvom rade, samozrejme, Smer, Hlas a SNS, ale potom aj všetci ostatní, ktorí buď nedosiahli dostatočne dobrý výsledok, alebo, naopak, dosiahli príliš dobrý výsledok.

Hádam niekedy v polovici týždňa dospejeme k poznaniu, že za to môžu voliči, teda tí, ktorí nevolili tak, ako by voliť mali. Konečne za to budú zodpovední ľudia. Konečne budeme mať potvrdenie toho, že sa to cez komunizmus, slovenský štát a Svätopluka ťahá až do čias, keď po svete chodili len dinosaury a prvý Slovák si povedal kašľať na to, budem navždy voliť ako debil.