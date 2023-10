Najbližšie štyri roky budú najmä zápasom (píše Ivan Mikloš)

Ide najmä o zachovanie liberálnej demokracie.

Fico nemá víziu, ktorá by zjednocovala značnú časť spoločnosti. (Zdroj: FOTO SME - MARKO ERD)

Písmo: A - | A + diskusia ( 39 ) Zdieľať

Autor je prezident MESA 10 a exminister financií

Voľby dopadli tak, ako dopadli. Výsledok sa nám nemusí páčiť (a mne sa ani nepáči), ale stále u nás máme liberálnu demokraciu a voľby boli nielen demokratické, ale aj slobodné a férové. A dopadli tak, ako dopadli.

Najväčšou výzvou do najbližších dní, týždňov, mesiacov a rokov bude, aby aj ďalšie voľby boli nielen demokratické, ale aj slobodné a férové. Lebo výhodou takýchto volieb a takéhoto systému je, že ľudia sa v ňom síce môžu pomýliť, ale mali by mať šancu v budúcnosti tento svoj omyl napraviť. A presne o to sa bude v najbližších rokoch hrať.

Poľskou a maďarskou cestou

V zásade ide o zachovanie liberálnej demokracie, v ktorej v princípe existuje politická a ekonomická sloboda, rovnosť šancí v politickej a ekonomickej súťaži, sú v nej garantované ľudské a občianske práva, vymožiteľnosť zákona a rovnosť pred zákonom. Tieto hodnoty a princípy pritom musia byť chránené a presadzované inštitúciami, ktoré by mali byť nezávislé od politickej moci.

Najbližšie štyri roky tak budú najmä zápasom o ovládnutie týchto inštitúcií. Smer sa celkom určite pokúsi o ovládnutie verejnoprávnych médií, polície, prokuratúry a súdnictva.

Umiernenejšiu formu takéhoto modelu presadzuje už osem rokov v Poľsku Kaczynského strana Právo a spravodlivosť (PiS), radikálnu formu otvorene deklarovanej neliberálnej demokracie ešte dlhšie zavádza Viktor Orbán v Maďarsku.

Orbán mocensky (alebo vlastnícky) ovládol (prípadne oslabil) nielen vyššie uvedené inštitúcie, ale aj súkromné médiá, univerzity a samosprávy.

Sú tu však isté rozdiely, ktoré môžu byť pre slovenský súboj o liberálnu demokraciu napokon rozhodujúce.