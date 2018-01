Štefunkov test politických zákonitostí

Z pohľadu politického marketingu to vyzerá, ako keby progresívci cielene trolovali voličov nezaujímavými témami.

21. jan 2018 o 14:20 Peter Tkačenko

„My robíme všetko inak,“ vraví Ivan Štefunko, od soboty prvý medzi rovnými slovenskými progresívcami a veruže neklame. Málokto si na Slovensku dovolí vstúpiť do politickej arény s tým, že za svoje kráľovské agendy označí školstvo, zdravotníctvo, spravodlivosť či ochranu životného prostredia. Pretože, azda až na zdravotníctvo, ide o témy, ktoré voličov v skutočnosti nezaujímajú.

Aby sme si rozumeli, napospol ide o mimoriadne dôležité sektory, komentátor by skromne podčiarkol školstvo a spravodlivosť, ale voľby sa nimi nevyhrávajú. Výsledky v školstve sa rodia dlhé roky a rodičia aj tak žiadajú hlavne to, aby im mal kto strážiť deti, so zdravotníctvom a súdnictvom sa nekonfrontujeme denne a pokiaľ ide o životné prostredie, Slovák si ho najradšej uctí zjazdovkou v národnom parku. Skrátka, z pohľadu politického marketingu to vyzerá, ako keby progresívci cielene trolovali voličov nezaujímavými témami.