Spaľovanie lignitu nie je politika, ale zrada

Aj cukor má väčšiu energetickú hodnotu.

4. sep 2018 o 21:25 Peter Tkačenko

Zdražovanie energie nikoho neteší, ale v zásade sme si zvykli, že také veci jedndoucho patria k životu.

Aktuálne zvyšovanie cien elektriny je však unikátne – na vine nie sú drahšie suroviny, pracovná sila alebo distribúcia, ale emisné povolenky.

Tie potrebujeme, lebo politici tvrdohlavo trvajú na výrobe elektriny zo svojstojného slovenského lignitu.

Keby to nebolo zvrátené, bolo by to smiešne.

V časoch konjunktúry, keď kapitáni priemyslu rangu Vladimíra Sotáka nariekajú, že im nemá kto stáť pri sústruhu, politici z našich peňazí podplácajú zdravých mužov z hornej Nitry, aby v pote tváre riskovali krky pri dobýjaní rašeliny s výhrevnosťou mokrého flanelu.

Nielenže z hĺbky draho ťažíme bahno s výhrevnosťou pod úrovňou energetickej hodnoty cukru, potom ešte platíme za jeho spaľovanie a dýchame vzniknuté splodiny. Toto nie je politika, toto je environmentálna a hospodárska vlastizrada.