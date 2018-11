Nech sa páči, pán Lajčák, vysvetľovať globálny kompakt kolegom aj voličom.

14. nov 2018 o 17:55 Zuzana Kepplová

Zaujímavé to začne byť v momente, keď by mal Miroslav Lajčák obhájiť globálny kompakt o migrácii a zároveň povedať, či teda tú kandidatúru na prezidenta berie.

Vznikne situácia, do akej sa Lajčák zvyčajne nepúšťa, pretože by mohol prísť o imidž múdro mlčiaceho diplomata.

Už sme ho počuli obhajovať kompakt slovami, že je predsa nezáväzný.

Načo Sulík spočítal, koľkokrát sa v texte objavilo slovo záväzný, SNS upozornila na stratu suverenity a Sme rodina zopakovala, aby sme najprv riešili naše siroty.

Aha, kotlebovský internetový oblak označil Lajčáka za vlastizradcu. A aby toho nebolo málo, poslanec Blaha hlásil, že organizuje v Smere iniciatívu proti podpisu kompaktu a trepal čosi o globalizácii.

Nech sa páči, to je chvíľa, keď skúsený diplomat vchádza do triedy, kde sa decká obhadzujú desiatou a kružidlami škriabu vulgarizmy do lavice, aby ich naučil, ako fungujú medzinárodné organizácie, akým jazykom sú písané ich výstupy a čo z nich určite nevyplýva.

A že nie, OSN nemôže napísať, že migrácia sa zakazuje a vzápätí sa sama rozpustiť.