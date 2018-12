Aj tým deťom bez budúcnosti napíšeme list, že nesúhlasíme s kvótami?

Ich život sa nezastavil.

17. dec 2018 o 10:12 Zuzana Števulová

Autorka je riaditeľka Ligy za ľudské práva

Minulý týždeň sme sa dozvedeli, že už viac ako milión sýrskych detí sú už pri narodení utečenci. Znamená to, že sa narodili rodičom, ktorí museli utiecť pred osem rokov trvajúcou vojnou do cudzej krajiny a Sýriu nikdy na vlastné oči nevideli.

Milión novonarodených utečencov sa pridal k ďalším takmer dvom miliónom sýrskych detí, ktoré ako utečenci už niekoľko rokov vyrastajú v okolitých krajinách – v Turecku, Jordánsku či v Libanone.

Tieto deti mnohokrát nemohli dokončiť školu či do nej vôbec začať chodiť. Niektoré štúdie odhadujú, že asi 35 - 43 percent detí, ktoré žijú ako utečenci, do školy nechodí.

Príčiny sú najmä nedostatok peňazí a kapacít na zabezpečenie vzdelávania pre také množstvo detí, aké zo Sýrie utieklo do hostiteľských krajín. Väčšina z týchto krajín má totiž svoje vlastné ekonomické problémy a oprávnene tak očakávajú, že so starostlivosťou o utečencov im pomôže aj zvyšok sveta.

No ak by aj existovali školy a učitelia, ktoré by dokázali všetky tieto deti prijať, ešte stále je tu problém s chudobou.