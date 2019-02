Ďalšiu Sieť už stredový volič nemusí prežiť

PS a Spolu stavili na stredovú nudu.

6. feb 2019 o 15:25 Peter Tkačenko

Na úvod kvízová otázka: viete, čo majú spoločné bývalí aj súčasní voliči SDKÚ, Siete, SaS, Obyčajných ľudí, Mosta, Progresívneho Slovenska a Spolu? Svorne ich dráždila a dráždi rozdrobenosť slovenskej pravice, ktorá prispieva k hegemónii Smeru.

Zhodnú sa na tom, že politici by mali láskavo zahodiť malicherné spory, neštiepiť sa a dať voličom najavo, že vedia spolupracovať v rámci čohosi väčšieho.

Až sa človek čuduje, prečo teda strany hromadne nefúzujú. Okrem tradičných rečí o egách lídrov to má aj objektívne dôvody.

Po prvé, je to politicky mimoriadne náročná práca, ktorú u nás zvládli asi len Mikuláš Dzurinda a Robert Fico. (Asi nebude náhoda, že boli viacnásobnými premiérmi.)

No a po druhé, kým nie je spájanie takpovediac plošné – ako to dokázali Smer či SDK –, voliči to nemusia oceniť a namiesto nutne sivého monolitu si drzo vyberú rôzne odtiene.

Preto je od Miroslava Beblavého a Ivana Štefunka milé, že to chcú aj tak skúsiť.