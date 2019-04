Kotleba môže ďakovať aj Ficovi

Neprešli sme pätnásťročnú cestu do Európy na to, aby ju teraz fašisti zatarasili.

29. apr 2019 o 14:05 Beata Balogová

Najvyšší súd nerozpustil stranu Mariana Kotlebu. To však ešte neznamená, že táto strana nepracuje na rozkladaní demokratických inštitúcií a že by neobrala občanov tejto krajiny o ich ľudské práva.

Kotleba by pravdepodobne pokojne rozpustil aj demokraticky zvolený parlament, ak by na to mal dostatočnú silu a priali by mu historické okolnosti.

Verdikt súdu neznamená, že ĽSNS nie je nasiaknutá fašizmom a že jej sympatizanti oddnes nehajlujú a neposielajú „nepriateľov národa“ do plynu. Neznamená ani to, že na zoznam ich nepriateľov sa oddnes nedostanete, ak ste menšina a nevyhovujete ich predstavám o dobrých bielych Slovákoch.