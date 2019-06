Čaká nás zmena alebo len výmena? (píše Marek Maďarič)

Ak nás teda čakajú zmeny, tak to budú predovšetkým personálne výmeny.

10. jún 2019 o 9:04 Marek Maďarič

Autor je nezaradený poslanec parlamentu a bývalý minister kultúry SR

Ľudia chcú zmenu, hovorí opozícia a je to pravda. Potvrdili to aj prezidentské voľby. Trojnásobné vládnutie Smeru trvá príliš dlho na to, aby sa nedostavila opotrebovanosť, aby sa nenahromadili chyby, kauzy a zlyhania.

Aj trendy v prieskumoch ukazujú, že v roku 2020 dôjde k zmene v tom zmysle, že Smer nebude vo vláde.

Na tomto sa dokážu zhodnúť všetky opozičné strany. Pesnička o vylúčení Smeru je ich jednohlasným chorálom. Otázka je, či za touto zmenou, respektíve výmenou, budú nasledovať aj iné, hlbšie zmeny.

Opozícia ich sľubuje už roky, ale každá strana tak trochu na svoj spôsob.

Aká bude tá zmena

Pri bližšom pohľade na programy a zámery opozičných strán, na ich minulosť a na ich budúcu vládnu, minimálne šesťčlennú zostavu (PS, Spolu, Kiska, SaS, KDH, OĽANO) sú možnosti a miera sľubovaných zmien naozaj otázne.

Ak dáme na bok frázy typu chceme modernú krajinu, Slovensko vrátime všetkým ľuďom, v programoch opozičných strán sa nájde len zriedka (ak vôbec) niečo naozaj obsahovo prevratné.

A pomôcť si môžeme aj spomienkou. Všetci prisahajú, že školstvo potrebuje zásadnú reformu.

Jeden z predstaviteľov opozície, poslanec Jurzyca, ktorým sa dnes pýši SaS, bol dva roky ministrom školstva. Spomíname si, že by jeho ministerské obdobie prinieslo aspoň náznak zásadnej zmeny, prípadne že by sa jeho výkon vyznačoval tým, priam civilizačným rozdielom?