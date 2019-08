Ako byť novým politikom v starej krajine

Vyčítať, že Truban mal byť úprimný aj v tabu téme, je mimo.

9. aug 2019 o 10:33 Zuzana Kepplová

Okrem teátra škodoradosti a morálneho povýšenectva nám sledovanie, ako Truban ustojí kauzu „mám skúsenosť s drogami a trepal som o tom na škole“, dopraje aj poučenie. Ukáže, ako sa dá byť novým politikom v starej krajine.

Tento rozpor len zdanlivo prekonala Zuzana Čaputová. Jednak v témach domácej a zahraničnej politiky nepovedala nič, čo by hraničilo s tabu. A z rozvodu a partnerstva „nadivoko“ nedokázali vyšľahať škandál ani všetci Oroschovia.

Zľahka sa dotkla témy, ktorá mohla byť pre Slováka citlivá – menšinová viera či skôr spirituálna prax – no už Fico skúšal používať domnelé paktovanie so sektou proti Kiskovi a nevyšlo to.

Otázka drog je však neošúchaná. Okrem saskárskej mäkšej legislatívy pre mäkké drogy sme toho v rovine tvorby politík veľa nezažili. Taká Žitňanská skúsila – bez predchádzajúcej osvety – zmierniť legislatívu pre užívateľov „trávy“, čo bol jeden z argumentov SNS, prečo ju do ďalšej vlády neznesú.

Naša spoločenská skúsenosť s touto témou sa tak obmedzuje na dávnejšie podozrenia proti Počiatkovi, ktorý doniesol akýsi test, že je čistý, a tým sa to uzavrelo.