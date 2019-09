Čo odkázala Leyenová Visegrádu

Zareagovala na ponosy, ktoré počúvala z nášho regiónu, rozdelením stoličiek a práce v novej Komisii.

10. sep 2019 o 17:11 Zuzana Kepplová

Odkaz pre Visegrád, ktorý vyslala nová šéfka Komisie von der Leyenová, by mohol znieť aj takto: zablokovali ste Timmermansa, ktorý bol najhlasnejším kritikom spôsobov poľskej a maďarskej vlády v ich snahe ušiť si pravidlá demokracie pre potreby konkrétnych strán. Vraj vám nerozumel.

Ak teda máte pocit, že sa po vašich mladých demokraciách vozia západní politici, nech sa páči, dohliadať bude česká komisárka. A jej agendu nazveme Hodnoty a transparentnosť, aby sme upustili od dráždivého slovníka.

V ďalšom rade vás trápilo, či si európske inštitúcie neodlievajú z právomocí vašich vlád a parlamentov nad mieru toho, čo im patrí. Nech sa páči, vzťahy medzi inštitúciami nech kontroluje slovenský komisár.

Trápila vás aj migrácia, volali ste, že agendu by mali dostať vnútrozemské štáty. Toto nesplníme, ale urobíme to tak, že ju včleníme do portfólia Ochrana európskeho spôsobu života. Aby ste nás nepodozrievali.

Avšak podcenili by sme Leyenovú, ak by sme nepredpokladali, že má aj poistky. Jednu vidíme napríklad vo včlenení "právneho štátu" tiež pod spravodlivosť.