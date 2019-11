Novembrové spomienky ponúkli dva hlavné odkazy

Budaj by mal Matovičovi prehovoriť do duše.

17. nov 2019 o 23:22 Peter Schutz

Dva skryté odkazy ponúkli novembrové spomienky.

Prvý – tridsiate výročie nebolo predmetom generačnej vojny mileniálov a ich rodičov. Je to kľúčové, lebo postoje ročníkov 1989 + napokon rozhodnú o budúcnosti slobody a demokracie.

Po druhé. V ďalšom zo svojich dobrých prejavov prezidentka vtesnala do jednej vety podstatu (aj) slovenskej politickej reality: „Niekto sa pokúša otriasť fundamentmi, a my sme schopní hádať sa pre ornamenty.“

Paradoxom dňa je a zostane, že tento skvelý odkaz hlavy štátu bol určený v prvom rade práve osobe, ktorá si priestory na oslavu prenajala v polročnom predstihu. Ako však demonštrovala aj včera, stále nedokáže porozumieť tomu, že podmienkou na vznik povolebnej koalície síl, ktoré sú za slobodu a demokraciu, nemôže byť áno/nie registrovanému partnerstvu.

Odkaz je to aj pre poprednú novembrovú osobnosť. Ján Budaj má k Matovičovi najbližšie, mohol by mu teda prehovoriť do duše ešte skôr, než svojím bezbrehým populizmom zmyje nádeje na dobrú budúcnosť slobôd i tej demokracie.