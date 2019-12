Slovensko je ako poranené zviera

Ak nevyliečime sepsu, bude sa trápiť a nakoniec aj tak skape.

20. dec 2019 o 13:39 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Vždy som mal pocit, že ľudia oveľa viac ako inšpiráciu potrebujú útechu. Aj my slovenskí občania by sme sa skôr ako na prosperujúce krajiny západného civilizačného okruhu mali pozerať na východ.

Výsledok by sme nemali odvodzovať od toho, kam smerujeme, ale odkiaľ sme vyšli.

Stačí mi jeden pohľad do Moldavska alebo na Ukrajinu a som takmer vďačný, že na mýtnom tendri nás zatiaľ neošklbali ani o miliardu.

Višňové, Lemikon, emisie? Kuk do Sudánu alebo Jemenu a človek by im dal aj pusu na čelo. Od nadšenia to má síce ďaleko, ale aspoň nie sme na muške snajpera, však?

No, nie celkom. Minimálne rodinám Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej by sme také čosi už nemohli povedať ani zo žartu.