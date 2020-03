Matovič môže byť lepší ako jeho predchodcovia

Autor pôsobí na Katedre politológie Filozofickej fakulty UK

Počas volebnej noci v športovej hale v Trnave opakovane zaznievali slová o historickom okamihu, novej revolúcii a odkazy na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Úspech OĽaNO je výsledkom frustrácie stoviek tisíc voličov zo štátu, ktorý rezignoval na to, že má pomáhať a chrániť všetkých, nie iba tých našich. Voliči tak vložili svoju dôveru do rúk víťaza volieb, ktorý sľúbil, že sa poráta s tými, ktorí uniesli tento štát a vráti moc do rúk občanov.

Porátame sa s bývalým režimom

OĽaNO nie je prvé, kto sľúbil porátanie s bývalým režimom. Urobili to nové elity po roku 1989, aby sme sledovali, ako sa na Slovensku pod dohľadom vlád Vladimíra Mečiara postupne znefunkčňuje lustračný zákon, až z neho zostala prázdna norma v Zbierke zákonov.

Demokratická opozícia v 1998 pod vedením SDK tiež sľúbila, že sa pozrie na prsty mečiarovským privatizérom a zneužívaniu tajných služieb. Amnestie sme síce slávnostne zrušili až v roku 2017, ale mečiarovskí privatizéri a ich deti sú naďalej ctihodnými občanmi tejto krajiny.

Robert Fico a jeho Smer - tretia cesta zasvätili svoj pobyt v opozícii po voľbách v roku 2002 boju proti výpredaju štátneho majetku počas prvej a druhej Dzurindovej vlády. A sľúbili, že sa so zločinmi Dzurindových vlád porátajú, keď prevezmú moc.

Ako predseda vlády bojoval Robert Fico za prijatie zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Ak ich už nevieme potrestať a poslať do výkonu trestu, hovoril, možno im aspoň v civilnom konaní budeme vedieť vziať majetok. Na zákone ľpel až do tej miery, že sme preň museli zmeniť článok 20 ústavy SR.

Majetok sme nikomu v mene Slovenskej republiky cez tento zákon nevzali a o (možných) zločinoch dzurindovských privatizácií sme si mohli akurát čítať v podobe uniknutých spravodajských prepisov.

Po námestiach, ktoré Gorila naplnila poslali voliči vo voľbách v roku 2012 do jednofarebnej vlády zase Smer. A Gorila zmizla v trezoroch "našich ľudí" a tí, ktorí ju mali snahu vyšetriť skončili v civile. Smer vyhral aj nasledujúce voľby v roku 2016.

Nástroje kontroly máme

OĽaNO nebude prvé, kto sa chce obracať na voličov a zveriť im moc priamo rozhodovať. Počas kampane zaznievali opakované odkazy na Viktora Orbána a jeho národné konzultácie. Aj prezident Putin, ktorého mandát končí v 2024 sa chce zase obrátiť k ruským občanom, aby posvätili zmeny ústavy, ktoré by ho mali zase udržať u moci.

Obaja sa pri tom občanov pýtajú na otázky, na ktoré už dávno vedia odpoveď. Po inšpirácie z takéhoto využívania referenda netreba chodiť do Maďarska, či Ruska.