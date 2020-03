S vypnutým štátom nevyhráme

S vypnutým hospodárstvom dlho nevydržíme.

24. mar 2020 o 14:54 Peter Tkačenko

Od zavedenia karantény uplynuli takmer dva týždne, počas ktorých sme sa dozvedeli mnoho dôležitého o sebe aj o štáte. Pozitívne je, že z laického pohľadu sme disciplinovaní v oblasti preventívnych opatrení. Horšie je, že kto pochyboval, presvedčil sa, čo s najdôležitejšími atribútmi štátu narobili vlády Smeru: to najhoršie.

“ Každý deň sa v mene hmotného zabezpečenia, komfortu a slobody vzdávame časti bezpečnosti. „

Nuž a najhoršie je, že tento typ účinných opatrení úplne ochromil ekonomiku. Cenu polihovania pozná každý, kto si niekedy vzal neplatené voľno, no a teraz si predstavte, že sa také niečo stane celej ekonomike. Aby nedošlo k nedorozumeniu – plošné umŕtvenie štátu bol a je správny krok, zároveň však musí byť časovo pomerne krátke.

Straty budú drastické v každom prípade, inak to nemôže byť, ale nie je v ničom záujme, aby sme kompletne zlikvidovali malé a stredné podniky, ktoré s nulovými tržbami jednoducho nemôžu prežiť. Štát ich môže podržať len krátko, lebo to on potrebuje peniaze od súkromného sektora a opačný tok zdrojov je v príkrom rozpore s princípom jeho bytia.