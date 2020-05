Poslanci, je čas kontrolovať vládu

Bez testovania a dosledovania budeme proti ďalším vlnám korony bezbranní.

11. máj 2020 o 14:48 Miroslav Beblavý

Autor je ekonóm, bývalý predseda strany Spolu a exposlanec NR SR

V tomto štáte neexistuje mocnejšia inštitúcia, než je Národná rada Slovenskej republiky. Teda, keď chce. Okrem toho, že je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom, má takmer neobmedzenú právomoc kontrolovať, ako štát funguje - alebo aj nefunguje.

Ústava v článku hovorí 86 jasne - do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky patrí nielen schvaľovať zákony, ale aj kontrolovať, ako sa dodržiavajú. A ak by to niekomu nestačilo, o pár riadkov nižšie ústava výslovne hovorí, že úlohou parlamentu je "kontrolovať činnosť vlády".

Parlament si môže zavolať ministra alebo iných vysoko postavených predstaviteľov štátu a oni musia prísť. Alebo poslanci môžu využiť Najvyšší kontrolný úrad - jediný, kto môže dať predsedovi NKÚ príkaz na kontrolu, je práve parlament.

Kontrola nie je podraz

Kontrola nemusí znamenať podraz, útok ani deštruktívnu kritiku. Kontrola znamená pýtať sa v mene občanov otázky, keďže Národnej rade musia aj tí najvyššie postavení činitelia štátu odpovedať.

Dobrá kontrola pomáha vytvárať tlak na výsledky tam, kde sa inak nevedia dostaviť.