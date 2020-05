Plakať nestačí, s konzervatívnou revolúciou treba bojovať

Alternatívna koalícia sa natlačí, kam ju pustia.

22. máj 2020 o 13:40 Martin Kugla

Autor je politológ a publicista

V poslednom čase sa roztrhlo vrece s defetistickými komentármi o prichádzajúcej konzervatívnej a autoritárskej revolúcii.

Boj za zachovanie aspoň súčasnej úrovne sekulárneho štátu a liberálnej demokracie však nie je vopred prehratý.

Ešte pred pár rokmi bolo možné uvažovať o kompromisnom riešení kultúrno-etických tém. S výhradou vo svedomí by nemal mať problém ani liberál, aj so zavretými obchodmi v nedeľu sa iste dá žiť – ak by druhá strana urobila podobné kompromisy.

Napríklad, keď už máme manželstvo ženy a muža "chránené ústavou", neexistuje žiadny dôvod, prečo potom neprijať registrované partnerstvá. Rovnako ako to majú v Maďarsku či v Chorvátsku.

Takýto kompromis však dnes nie je možný.