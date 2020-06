Na deficit dbáme aj teraz

Ad: Americká tragédia, Pellestrana a Matovičovi Maďari

5. jún 2020 o 11:46 Eduard Heger

Autor je minister financií a podpredseda vlády SR

Peter Schutz sa domáha nového zákona o štátnom rozpočte, keďže ten súčasný je mimo reality. Pán komentátor má zároveň pocit, že táto téma sa celkom stratila. Rád by som ho vyviedol z omylu.

Nie, nestratila. Naopak, je v centre môjho záujmu i záujmu ministerstva financií.

Bude to tak, ako som povedal, rozpočet na rok 2020 pripravíme včas. Takže pár vecných poznámok k tomu:

Ministerstvo financií v súčasnosti analyzuje dosahy koronakrízy na jednotlivé rozpočtové kapitoly vrátane rizík, ktoré sa črtali už pri schvaľovaní rozpočtu v roku 2019. Rezorty dostali úlohu do 8. júna poslať detailné informácie o tom, ako sa vyvíjalo ich financovanie od januára do konca mája a aké majú plány a odhady na financie do konca roka.

Pán Schutz ako skúsený komentátor iste pochopí aj to, že musíme počkať na makroprognózu, ktorá by mala byť známa približne v polovici tohto mesiaca. Na ňu nadviaže daňová prognóza. Až potom ministerstvo financií môže pripraviť kvalifikovaný návrh nového štátneho rozpočtu. Azda každý uzná, že tento zákon roka nemôžeme meniť každý mesiac.

Musím sa však zároveň dôrazne ohradiť proti tvrdeniu Petra Schutza, že chcem situáciu "zneužiť na ešte vyššiu astronomizáciu deficitu, než akú legitimuje sám koronavírus".

Toto obvinenie nemá žiadny vecný základ. Naopak, ministerstvo financií veľmi dbá na to, aby zdroje boli využívané účelne, aby sme mali deficit pod kontrolou. Robíme to napriek enormnému tlaku na dodatočné financovanie, ktoré sa na nás valí z každej strany.

Veľmi ocením, ak aj novinári budú nositeľmi rozpočtovej zodpovednosti a pomôžu verejnosti objasniť celý ten zložitý komplex otázok okolo deficitu, dlhov, ich financovania a následkov na životy obyčajných ľudí.