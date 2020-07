Čo sú vlastne tie reformy, ktoré potrebujeme? (píše Ivan Mikloš)

Bez reforiem nebude rast, ostanú nám len vyššie dlhy a ďalšie zaostávanie.

27. júl 2020 o 11:39 Ivan Mikloš

Autor bol minister financií SR, pôsobí ako prezident ekonomického think-tanku MESA 10

Každý dnes znovu hovorí o reformách najmä v súvislosti s európskym programom pokrízovej obnovy Next Generation EU (NGEU), v rámci ktorého máme dostať približne 7,5 miliardy. Tieto peniaze majú byť totiž reformami podmienené.

Reformovať neznamená míňať

Pred dvoma týždňami som na tomto mieste písal o tom, prečo sú reformy vždy ťažké a prečo kľúčovú úlohu a zodpovednosť za ich úspech (ale aj neúspech) bude mať predseda vlády Matovič.

Dnes sa budem venovať najmä tomu, aké reformy sú predpokladom úspechu, čo a ako musíme robiť, aby sme historickú šancu, ktorá sa Slovensku ponúka, neprepásli.

Považujem to za dôležité, pretože z doterajšej debaty mám pocit, že reformy sa stotožňujú s minutím peňazí, pričom sa väčšinou len špecifikuje, že by sa nemali minúť na spotrebu (prejesť), ale investovať. Slovami premiéra do výstavby nemocníc, vodovodov a kanalizácie.

Prípadne sa ešte zvyknú uvádzať investície do školstva, vedy a výskumu, ochrany životného prostredia a zelenej ekonomiky či nájomných bytov. To však nie sú žiadne reformy. Čo teda reformy sú?