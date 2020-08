Nechcel majdan, tak dostane plošču

Zdá sa, že Lukašenko končí.

14. aug 2020 o 17:30 Martin Kugla

Autor je politológ a publicista

Keď v nedeľu po vyhlásení jasne sfalšovaných výsledkov volieb vyšli do ulíc tisíce Bielorusov, bol na nich režim dobre pripravený.

Centrum Minska bolo zablokované ozbrojenými zložkami a tie začali tvrdo potláčať demonštrácie. Demonštranti pružne menili taktiku – decentralizovali protesty, prispôsobovali ich formu, začali napríklad využívať autá a blokovať dopravu.

V tejto fáze to ešte režim mohol uhrať – formát večerných protestov a konfrontácie s políciou končiaci sa násilím nie je to, čo by pritiahlo kritickú masu.

Potom však režim urobil dve chyby. Podcenil skutočné nálady obyvateľstva. Podľa dnes dostupných silných indícií, ale už aj mnohých dôkazov o bezohľadnom falšovaní volieb, je viac-menej jasné, že voľby v skutočnosti vyhrala Cichanovská. Ľudia už skrátka majú Lukašenka dosť.

Kto je tu vagabund

Tou druhou bola bezprecedentná miera násilia. Režim už vedel, že sa nemôže spoľahnúť na lojalitu väčšiny, a tak zvolil formu zastrašenia obyvateľstva.

Ozbrojené zložky brutálne bili a zatýkali demonštrantov, neskôr už voľne „lovili“ aj náhodných okoloidúcich, či strieľali z áut po ľuďoch na ulici. Keď protestujúci šoféri trúbili, zastavovali autá, bili vodičov a demolovali a konfiškovali im autá.